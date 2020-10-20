Динамо — Ювентус. Ключевые противостояния

Выделяем самые яркие дуэли в противостоянии киевлян с чемпионом Италии

Сергей Сидорчук vs Аарон Рэмси

Важнейшая дуэль в центре поля, которая во многом определит содержание матча. Рэмси возвращается после очередной травмы, итальянская пресса видит его в стартовом составе, и это – немалое подспорье для Ювентуса с его кадровыми проблемами. Валлиец расцвёл при Андреа Пирло. Оказалось, что новые принципы игры идеально ему подходят: если при "сарриболе" Аарону не хватало пространства впереди, то сейчас появились подходящие условия для неожиданных разрезающих передач. Сегодняшний Рэмси – плеймейкер "бьянконери", который может решить исход матча одним точным пасом.

Задачей Динамо будет перекрыть кислород настолько опасному игроку, и здесь основная надежда на капитана. Сидорчук из основного трио динамовских центрхавов в большей степени заточен на разрушение, пускай его и не назовёшь классическим опорником. Сергей опытен, ему не откажешь в дисциплине и старательности – эти качества необходимы для противодействия таким искушённым мастерам.

Николай Шапаренко vs Адриен Рабио

Ещё одно любопытное противостояние центрхавов. Рабио вышел лишь на замену против Кротоне и в Киеве, вероятно, появился в основном составе. Игра Адриена оставляет неоднозначное впечатление. Иногда он может сверкнуть на уровне топ-игрока (сумасшедший гол Милану ещё в прошлом сезоне), но порой разочаровывает, заставляя вспоминать поговорку о бесплатном сыре: так, в матче с Ромой "бьянконери" заиграли лучше аккурат после удаления француза. В целом, однако, это качественный полузащитник стиля "box-to-box", умеющий как разрушать, так и созидать.

Шапаренко с приходом Луческу вернулся в основу Динамо. Его роль – глубинный плеймейкер. Оборонительных навыков ему недостаёт, зато технику и длинные точные передачи можно назвать сильнейшими качествами. От действий Николая во многом будет зависеть эффективность динамовских контратак, но успеет ли "десятка" киевлян осуществить свои задумки, или же его накроют Рабио и компания?

Денис Попов vs Альваро Мората

Ключевая дуэль у ворот Динамо. Роналду не приехал, и в его отсутствие не так уж просто выделить главную ударную силу. Дибала не в форме и с первых минут не ожидается. Кулусевски неплохо стартовал, но он пока чаще действует в подыгрыше. Впереди же маячит другой новичок – вернувший в Ювентус Мората, который стал лучшим игроком команды в матче с Кротоне (забил два мяча, один из которых отменили). Альваро – форвард штрафной площадки с хорошим голевым чутьём. Его не назовёшь супербомбардиром, зато он специализируется по важным голам.

Оборона Динамо этим летом претерпела изменения. Квалификацию проходили с оригинальной связкой Миколенко – Забарный, но против Руха в строй наконец вернулся Попов, потенциально лучший центрбек команды. Вероятно, ему и придётся держать Морату. Денис несколько уступает испанцу в габаритах, зато он – невероятно цепкий и даже жёсткий защитник, которого сложно пройти один в один. Лишь бы обошлось без лишних фолов и карточек – этим Попов слегка напоминает Хачериди.

Виктор Цыганков vs Джорджо Кьеллини

Дуэль опыта и молодости. Цыганков – потенциальный лидер Динамо, который стал одним из героев сенсационной победы над испанцами, забив решающий мяч. От него давно ждут прорыва в международных матчах, и самое время доказывать свою перспективность. Скорость, техника, неожиданные перемещения и обводящие удары – именно от Виктора может идти основная угроза воротам Щенсны.

Цыганков действует с акцентом на правый фланг, поэтому неизбежно будет пересекаться с левым центральным защитником Ювентуса. Это сам Джордже Кьеллини, человек-самоотверженность, который часто доигрывает матчи с окровавленной повязкой на голове. Он пропустил едва ли не весь минувший сезон из-за серьёзной травмы, но сумел вернуться и опять хорош, как в лучшие годы. Сложнейший оппонент для динамовского таланта, и на разницу в возрасте не приходится особо рассчитывать, ведь Кьеллини может взять своё если не скоростью, то выбором позиции.

Владислав Супряга vs Леонардо Бонуччи

В минувшее трансферное окно Супрягу хотела приобрести Болонья, но выход Динамо в групповой этап закрыл эту возможность. Тем не менее, Владислав всё равно сыграет против итальянской команды. Фамилию Супряги уже выучили тамошние СМИ, осталось в нужный момент продемонстрировать своё голевое чутьё. Лишь бы форму успел набрать, всё-таки матчи сборных нападающий пропустил из-за травмы.

Непосредственным оппонентом будет ещё один ветеран-защитник. Правда, Бонуччи, в отличие от Кьеллини, никогда не считался эталоном надёжности. Он может ошибиться позиционно, сыграть чересчур рискованно, не лучшим образом действовать один в один – словом, шансы пройти его будут возникать по ходу матча. Правда, и ценят Леонардо за другое. Его конёк – точнейшие "лонгболлы", с которых начинаются атаки Ювентуса. Соответственно, задачей нападающего Динамо станет также своевременный прессинг и противодействие уже в первой фазе атаки соперника.