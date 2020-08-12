Аталанта — ПСЖ. Накануне

Football.ua представляет анонс четвертьфинального матча Лиги чемпионов между Аталантой и ПСЖ.

Аталанта попытается совершить очередную сенсацию текущего сезона в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против Пари Сен-Жермен.

12 августа, 22:00, Лиссабон, Эштадиу да Луш. Арбитр встречи - Энтони Тейлор.

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Кто бы мог подумать еще в начале кампании-2019/20, что одним из четвертьфиналистов Лиги чемпионов станет Аталанта? На стадии группового этапа бергамский клуб практически в последний момент "запрыгнул в вагон отправляющегося поезда", оставив донецкий Шахтер и загребское Динамо без участия в самом престижном еврокубке. Уже в 1/8 без шансов была уничтожена Валенсия по итогам двухматчевого противостояния (8:4), но сейчас Аталанте предстоит куда более серьезный вызов в лице бессменного чемпиона Франции Пари Сен-Жермен.

Кадровые проблемы в преддверии матча с парижским грандом у подопечных Джан Пьеро Гасперини имеются. Например, основной голкипер Пьерлуиджи Голлини получил повреждение коленных связок и не успеет восстановиться, а нападающий Йосип Иличич не полетел в Португалию на поединок с ПСЖ из-за проблем в личной жизни. В остальном же Аталанта выйдет в полной боевой готовности, в том числе на поле с большой долей вероятности может появиться украинский полузащитник Руслан Малиновский, ставший одним из лучших футболистов минувшего сезона Серии А.

ПСЖ в очередной сезон подряд не испытал особых проблем на внутренней арене, но главной целью для парижан остается завоевание "ушастого" кубка. Группой этап команда Томаса Тухеля завершила без поражений, но уже в первом матче 1/8 финала ее ожидало гостевое поражение от дортмундской Боруссии (1:2). К счастью для болельщиков ПСЖ, на Парк-де-Пренс "шмели" не сумели удержать свое преимущество и вылетели из Лиги чемпионов после поражения со счетом 2:0.

Что касается кадровой ситуации в стане Пари Сен-Жермен, в матче против Аталанты не сыграет нападающий Анхель Ди Мария из-за дисквалификации, а центральный полузащитник Марко Верратти и левый защитник Левен Кюрзава не помогут своей команде из-за повреждений. Наиболее весомой потерей для ПСЖ может стать вероятное отсутствие Килиана Мбаппе, который накануне получил травму голеностопа, но ожидать его появления на поле все-таки стоит.

Кроме того, не забываем, что Франция стала одной из тех стран, которые решили досрочно завершить сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса, поэтому ПСЖ был вынужден набирать физическую форму преимущественно в товарищеских встречах и двух поединках Кубка Франции против Сент-Этьена (1:0) и Лиона (0:0, победа в серии пенальти).

Ориентировочные составы:

Аталанта: Спортьелло — Паломино, Толой, Джимшити — Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс — Гомес, Малиновский, Сапата.

ПСЖ: Навас — Керер, Тияго Силва, Кимпембе, Бернат — Эррера, Маркиньос, Гейе — Сарабия, Икарди, Неймар.

Не сыграют: Голлини, Иличич — Ди Мария, Верратти, Кюрзава.

Под вопросом: ... — Килиан Мбаппе.

Интересные факты:

- Форвард ПСЖ Мауро Икарди отличился семь раз в 13 матчах Серии А против Аталанты.

- Из последних 15 матчей Лиги чемпионов ПСЖ выиграл 10 при трех ничьих и двух поражениях.

- Аталанта лишь в третий раз сыграет с французским клубом. До этого было только два поединка против Лиона в Лиге Европы сезона-2017/18.

- В 22 последних матчах на европейской арене Аталанта добыла 11 побед при семи ничьих и лишь четырех поражениях.

- Аталанта — единственный дебютант группового этапа текущего розыгрыша Лиги чемпионом, и наряду я Лейпцигом впервые сыграет в четвертьфинале этого турнира.

Тренеры говорят:

Джан Пьеро Гасперини (Аталанта): "Необходимо сделать все возможное, чтобы достойно представить наш регион. Как я уже не раз говорил, всегда можно подарить людям улыбку".

"Учитывая нашу историю, я бы предпочел разыграть путевку в полуфинал по сумме двух встреч. Мы с ПСЖ ранее никогда не встречались и знакомы с соперником лишь по видеозаписям и прямым трансляциям. Но прежде в этой Лиге чемпионов мы всегда проводили лучше вторую игру — и с загребским Динамо, и с Шахтером, и с Манчестер Сити".

"Мы показали, что можно преуспеть в Лиге чемпионов, даже не обладая богатым еврокубковым опытом. Огромное значение имеют воля к победе, мотивация и самоотдача. И это всегда по душе любителям футбола. На нас лежит большая ответственность, и мы не имеем права разочаровать своих поклонников. Я говорю не о результате, а о том, что мы обязаны сыграть в свою силу, придерживаясь собственных ценностей".

Томас Тухель (ПСЖ): "Играть против Аталанты очень непросто. Испытание предстоит трудное, но шансы есть всегда. На первый план выйдут тактика и психология. На последней тренировке мы работали над концентрацией и поднятием командного духа. У нас сплоченный коллектив, мы бьемся друг за друга, вместе побеждаем и вместе проигрываем".

"В течение следующих десяти дней после выездного поражения от Боруссии в 1/8 финала я почувствовал, что мы растем как команда. В результате мы смогли переломить ход противостояния. Было очень сложно — много травмированных, пустой стадион. Но мы справились, и это вдохнуло в нас уверенность. Мы тогда сделали большой шаг вперед".

"У Аталанты уникальный стиль игры. Можно сказать, что ее футболисты играют один на один с соперниками на всех участках поля. При атаках на половине поля оппонента находятся семь игроков Аталанты. Это отличная команда, которая очень много забивает. Мы будем стараться найти свободное пространство, но нужно показать свой лучший футбол".