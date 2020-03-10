Валенсия — Аталанта. Накануне

Football.ua анонсирует ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между испанской и итальянской командами.

В Испании состоится ответный поединок в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором Валенсия сыграет против Аталанты. Первая встреча этих коллективов завершилась разгромной победой бергамасков (4:1), поэтому "летучим мышам" предстоит выполнить непростую задачу на своем стадионе.

Валенсия — Аталанта

Вторник, 10 марта, 22:00, стадион Месталья, главный арбитр — Овидиу Хацеган (Румыния). Прямая трансляция на ТК Футбол 1.

Лига чемпионов вновь возвращается на телеэкраны, и теперь нас ждут вторые поединки стадии 1/8 финала, по итогам которых определятся четвертьфиналисты турнира. Противостояние Валенсия — Аталанта вызывало наименьший интерес на фоне других пар соперников, однако первый матч подарил нам действительно фееричное противостояние.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини успешно воспользовались кадровыми проблемами соперника в обороне, благодаря чему обеспечили себе комфортное преимущество перед ответным матчем в Испании. Да, Валенсия могла сократить отставание, полностью перехватив инициативу во втором тайме, но мяч категорически отказывался лететь в сетку ворот Голлини.

Впрочем, расклады команд не особо поменялись после первой встречи на Джузеппе Меацца. "Летучие мыши" по-прежнему испытывают проблемы в защитной линии. Команде вновь не смогут помочь Эсекиэль Гарай и Габриэль Паулиста. Вдобавок, под вопросом появление Эльякима Мангала, получившего травму бедра. Это создает большие проблемы Валенсии в центральной зоне обороны, которые снова могут стать ключевым фактором в матче с Аталантой.

Команда Джан Пьеро Гасперини, в свою очередь, не испытывает серьезных кадровых проблем. Единственная возможная потеря — защитник Рафаэл Толой, однако и он вполне может быть готовым к матчу еврокубкового турнира. Впрочем, его отсутствие не особо повлияло на результат встречи против Лечче, в которой бергамаски устроили очередную голевую феерию, разгромив соперника в гостях со счетом 2:7. Аталанта действительно пребывает в потрясающей форме, добыв в последних шести матчах пять побед и одну ничью.

Совершенно противоположная ситуация у Валенсии. Подопечные Альберта Селадеса крайне нестабильны. После поражения от Аталанты они провели три поединка, в одном из которых разгромно проиграли Реалу Сосьедаду (3:0), одолели Реал Бетис с минимальным преимуществом (2:1) и сыграли вничью с Алавесом (1:1). Несмотря на это, Валенсия намного лучше выступает на домашней арене, где не знает поражений на протяжении четырех поединков.

Ориентировочные составы:

Валенсия: Силлесен — Васс, Мангаля, Диахаби, Гайя — Торрес, Кондогбия, Парехо, Черышев — Гедеш, Гамейро

Аталанта: Голлини — Де Рон, Палломино, Кальдара — Хатебур, Пашалич, Фройлер, Госенс — Гомес, Сапата, Иличич

Не сыграют: Гарай, Паулиста, Пиччини, Вальхо, Гомес — ...

Под вопросом: Мангаля — Толой

прогноз 2:2

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