Реал Мадрид — Манчестер Сити: история противостояний

Football.ua вспоминает предыдущие матчи между испанским и английским клубами.

В 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов мадридскому Реалу предстоит сразиться с Манчестер Сити. Обе команды являются одними из лидеров в своих национальных первенствах и наверняка подарят зрителя незабываемое зрелище с бескомпромиссной борьбой. Особый интерес также будет вызывать дуэль Зинедина Зидана и Хосепа Гвардиолы, которые являются одними из самых успешных тренеров современности.

Поединок на Сантьяго Бернабеу в среду, 26 февраля, станет лишь пятым официальным в противостоянии между клубами. Также коллективы дважды встречались в рамках летних предсезонных турниров.

Небогатая история очных матчей связана с тем, что Ман Сити стал регулярным участником ЛЧ и серьезной силой в Европе лишь в прошлом десятилетии, чему поспособствовали новые владельцы.

Football.ua предлагает вспомнить предыдущие матчи между Реалом и Сити накануне их очередного сражения.

18 сентября 2012. Мадрид, Сантьяго Бернабеу. Лига чемпионов, групповой этап.

Реал Мадрид – Ман Сити 3:2

Голы: Марсело, 76, Бензема, 87, Роналду, 90 – Джеко, 68, Коларов, 85.

Реал Мадрид: Касильяс – Арбелоа, Варан, Пепе, Марсело – Хедира (Модрич, 73), Алонсо, Эссьен (Озил, 65) –Ди Мария, Игуаин (Бензема, 74), Роналду.

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

Манчестер Сити: Харт – Майкон (Сабалета, 74), Компани, Настасич, Клиши – Хави Гарсия, Барри – Давид Силва (Джеко, 63), Яя Туре, Насри (Коларов, 36) – Тевес.

Главный тренер: Роберто Манчини.

Предупреждения: Компани, Хави Гарсия, Джеко.

Первая встреча Реала и Манчестер Сити состоялась в рамках группового Лиги чемпионов-12/2013, к которому они подошли в статусе действующих чемпионов своих стран. Более опытные хозяева активно начали поединок и диктовали свои условия, хотя воплотить преимущество в забитый гол "сливочным", ведомым Криштиану Роналду, не удалось.

Во второй половине "горожане" слегка ошарашили своего соперника, когда Эдин Джеко вывел их вперед. Спустя некоторое время Марсело сравнял счет, но интересные события в этом матче только начинались. Активные действия Сити вновь позволили им выйти вперед после точного удара со штрафного в исполнении Александара Коларова. Однако "галактикос" не опустили руки и сначала сравняли счет благодаря голу Карима Бензема, а финальную точку в матче на 90-й минуте поставил Роналду.



21 ноября 2012. Манчестер, Этихад. Лига чемпионов, групповой этап.

Манчестер Сити – Реал 1:1

Голы: Агуэро, 73 (с пенальти) – Бензема, 10.

Манчестер Сити: Харт – Майкон, Сабалета, Компани, Настасич, Коларов (Хави Гарсия, 46) – Насри (Тевес, 60), Яя Туре – Давид Силва – Агуэро (Милнер, 88), Джеко.

Главный тренер: Роберто Манчини.

Реал Мадрид: Касильяс – Арбелоа, Серхио Рамос, Пепе, Коэнтрау – Алонсо, Хедира – Ди Мария (Альбиоль, 90), Модрич (Кальехон, 68), Роналду – Бензема (Варан, 74).

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

Предупреждения: Яя Туре, Сабалета, Насри, Майкон – Серхио Рамос, Арбелоа, Алонсо.

Удаление: Арбелоа, 73.

Ответная встреча команд в предпоследнем туре группового этапа была уже не такой яркой, а Реал добыл необходимый для себя результат в выездном матче, лишив команду Роберто Манчини даже теоретических шансов на выход в плей-офф.

Неудача Сити была вызвана и провальным планом на игру от итальянского тренера, который решил сыграть в три центральных защитника. Реал сразу же захватил преимущество и вышел вперед уже на десятой минуте усилиями Бензема. Мадридский клуб продолжил атаковать, хотя и не сумел закрепить свое преимущество.

Ман Сити отыгрался в середине второго тайма, когда Серхио Агуэро успешно реализовал пенальти. Однако даже численное преимущество не помогло хозяевам добыть необходимую победу.

Реал завершил тот групповой этап на второй строчке после дортмундской Боруссии, а Манчестер Сити и вовсе финишировал на последнем месте, позволив Аяксу отправиться в Лигу Европы.



24 июля 2015 года. Мульбурн, Мельбурн Крикет Граунд. Международный кубок чемпионов.

Манчестер Сити – Реал Мадрид 1:4

Голы: Туре, 45 (с пенальти) – Бензема, 22, Роналду, 25, Пепе, 44, Черышев, 73.

Манчестер Сити: Харт – Санья, Денайер, Хамприс, Коларов (Клиши, 85) – Фернандо, Туре (Сукулини, 65), Делф (Навас, 21; Робертс, 82) – Насри (Ихеаначо, 77), Стерлинг (Джеко, 77), Давид Силва (Маркос Лопеш, 77).

Главный тренер: Мануэль Пеллегрини.

Реал Мадрид: Навас – Карвахаль (Данило, 46), Рамос (Начо, 65), Пепе (Варан, 46), Марсело (Арбелоа, 65) – Кроос (Васкес, 65), Модрич (Каземиро, 46) – Бэйл (Черышев, 65), Иско (Льоренте, 77), Роналду (Лукас Силва, 65) – Бензема (Хесе, 46).

Главный тренер: Рафаэль Бенитес.

Следующая встреча команд состоялась летом 2015-го в Австралии в рамках подготовки к очередному сезону. Команда Рафаэля Бенитеса повела в два гола уже к середине первого тайма после точных ударов Бензема и Роналду. Незадолго до свистка на перерыв Пепе забил третий гол Реала, а Яя Туре отквитал один мяч с пенальти. Во втором тайме после проведенных замен атаки команд уже не были настолько успешными, и единственный гол на 73-й минуте забил Денис Черышев.

Благодаря этой победе Реал обошел Рому и стал триумфатором товарищеского турнира.



26 апреля 2016 года. Манчестер, Этихад. Лига чемпионов, 1/2 финала.

Манчестер Сити – Реал Мадрид 0:0

Манчестер Сити: Харт – Санья, Компани, Отаменди, Клиши – Фернандиньо, Фернандо – Давид Силва (Ихеаначо, 40), Де Брюйне, Навас (Стерлинг, 77) – Агуэро.

Главный тренер: Мануэль Пеллегрини.

Реал Мадрид: Навас – Карвахаль, Рамос, Пепе, Марсело – Модрич, Каземиро, Кроос (Иско, 90) – Васкес, Бензема (Хесе, 46), Бэйл.

Главный тренер: Зинедин Зидан.

Предупреждения: Давид Силва – Пепе, Карвахаль.

Весной 2016-го Манчестер Сити и Реал вновь сошлись на международной арене в полуфинале Лиги чемпионов. Стоит отметить, что на пути к этой стадии их жертвами стали оба украинских гранда: мадридский клуб дважды обыграл Шахтер на групповой стадии (4:0 и 4:3), а Сити одолел Динамо в 1/8 финала (3:1 и 0:0).

В первом матче на выезде Реал не мог рассчитывать на своего лидера Криштиану Роналду, и это сказалось на атакующих возможностях команды. Впрочем, хозяева действовали в нападении не лучше. За первый тайм никому не удалось нанести ни одного удара в створ. Во второй половине оба коллектива начали действовать более активно, но воплотить свои усилия в забитые голы так и не смогли.

Нулевая ничья была приемлемым результатом для обоих клубов, а решить судьбу путевки в финале им предстояло в ответной встрече.

4 мая 2016 года. Мадрид, Сантьяго Бернабеу. Лига чемпионов, 1/2 финала.

Реал Мадрид – Манчестер Сити 1:0

Гол: Фернандо, 20 (автогол).

Реал Мадрид: Навас – Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело – Модрич (Ковачич, 88), Кроос, Иско (Хамес, 67) – Бэйл, Хесе (Васкес, 56), Роналду.

Главный тренер: Зинедин Зидан.

Манчестер Сити: Харт – Санья, Компани (Мангала, 10), Отаменди, Клиши – Фернандо, Фернандиньо – Навас (Ихеаначо, 69), Туре (Стерлинг, 61), Де Брюйне – Агуэро.

Главный тренер: Мануэль Пеллегрини.

Предупреждения: Васкес – Де Брюйне, Фернандо, Отаменди.

Ответный матч команд в столице Испании был поинтереснее, хоть и не намного более результативным. Реал получил существенное усиление в лице Роналду и со стартовых минут начал угрожать воротам соперника. Вскоре хозяева повели в счете, когда Гарет Бэйл пробил с острого угла, и мяч рикошетом от Фернандо влетел в ворота. "Сливочные" продолжили давить на ворота Джо Харта, но забить второй гол им не удавалось. Ман Сити имел несколько голевых моментов во втором тайме, но в целом не заслуживал ничьей. Голкипер Кейлор Навас отстоял девятый кряду матч на ноль и помог Реалу одержать минимальную победу.

В решающем поединке подопечных Зинедина Зидана ожидала сложная встреча с Атлетико, исход которой решился в серии пенальти, где более удачливыми оказались "бланкос" (1:1, 5:4 по пенальти).

Стоит также отметить, что для Ман Сити тот выход в полуфинал пока остается наибольшим достижением в Лиге чемпионов.



27 июля 2017 года. Лос-Анджелес, Мемориал Колизеум. Международный кубок чемпионов.

Манчестер Сити – Реал Мадрид 4:1

Голы: Отаменди, 52, Стерлинг, 59, Стоунз, 67, Браим Диас, 81 – Оскар Родригес, 90.

Манчестер Сити: Эдерсон (Гримшоу, 80) – Отаменди (Адарабиойо, 80), Компани(Мангаля, 46), Стоунз – Уокер (Дьюэйни, 70), Де Брюйне (Зинченко, 69), Туре(Робертс, 80), Фоден (Насри, 46), Данило (Сане, 80) – Габриэл Жезус(Браим Диас, 69), Агуэро (Стерлинг, 46).

Главный тренер: Мануэль Пеллегрини.

Реал Мадрид: Навас (Касилья, 46) – Карвахаль (Техеро, 62), Варан (Вальехо, 62), Начо (Асенсио, 62), Марсело (Хакими, 62) – Модрич(Оскар Родригес, 62), Каземиро (Тео, 62), Ковачич (Васкес, 62) – Иско (Себальос, 62), Бэйл(Маркос Льоренте, 61), Бензема (Майораль, 62).

Главный тренер: Зинедин Зидан.

Предупреждения: Туре, Насри – Начо, Карвахаль.

Последняя на данный момент встреча команд состоялась в рамках Международного кубка чемпионов летом 2017 года. После безголевого первого тайма Сити забил четыре гола в ворота команды Зидана усилиями Николаса Отаменди, Рахима Стерлинга, Джона Стоунза и нынешнего игрока мадридцев Браима Диаса. Реал же смог ответить лишь единственным точным ударом молодого Оскара Родригеса на последней минуте.



Таким образом, в шести матчах между командами три победы одержал Реал, два поединка завершились вничью, а еще один – завершился победой Ман Сити. Однако в официальных встречах преимущество в этом противостоянии однозначно находится на стороне более опытного испанского клуба, который непременно добивался необходимого для себя результата. Эти матчи станут возможностью для Пепа Гвардиолы продемонстрировать, что его команда действительно вышла на новый уровень и достойна претендовать на победу в турнире. Тем более что следующего шанса английскому клубу, возможно, придется ждать еще долго.

Первый матч между Реалом и Манчестер Сити в 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20 состоится в Мадриде 26 февраля. Ответная встреча команд пройдет на Этихаде 17 марта.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.