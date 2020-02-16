Зидан: У Манчестер Сити будет дополнительная мотивация

Французский коуч высказался о наказании Ман Сити за нарушение финансового фэйр-плей.

Манчестер Сити исключили из Лиги чемпионов на два сезона за нарушение финансового фэйр-плей, что не оставил без внимания главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан и прокомментировал сложившуюся ситуацию.

"Ман Сити — это отличная команда, с которой будет очень сложно. Из-за событий, которые произошли, у них будет дополнительная мотивация. Я не буду вдаваться в подробности того, что произошло".

"Сейчас я сосредоточен на предстоящей игре против Сельты, но повторюсь, что у Сити будет сильно мотивирован", — приводит слова Зидана L’Equipe.

Напомним, Манчестер Сити станет соперником мадридского Реала в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч пройдет на Сантьяго Бернабеу 26 февраля, а ответный - 17 марта на Этихад Стэдиум.

Ранее сообщалось, что "горожане" определились с кандидатами на пост тренера в случае ухода Хосепа Гвардиолы.

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