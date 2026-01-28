Боруссія Дортмунд — Інтер. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 28.01.2026

28 січня 2026

Гравці Інтера, Getty Images

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю матчу восьмого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 28 січня та розпочнеться о 22:00.

Фінальна ніч основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА зводить у Дортмунді дві команди, які все ще ведуть пряму боротьбу за вигідні позиції перед плей-оф. Боруссія та Інтер підходять до очного матчу з однаковою метою — уникнути складного шляху на стадії вибування. За щільної турнірної таблиці будь-яка помилка може дорого коштувати.

БОРУССІЯ ДОРТМУНД — ІНТЕР

СЕРЕДА, 28 СІЧНЯ, 22:00 ▪️ СІГНАЛ ІДУНА ПАРК, ДОРТМУНД ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІШТВАН КОВАЧ (РУМУНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Єврокубкове повернення на Сігнал Ідуна Парк для "джмелів" — це шанс знову зіграти на своїх сильних сторонах. Поразка від Тоттенгема на виїзді оголила проблеми при затяжній обороні, однак загальна форма команди Ніко Ковача залишається переконливою. Перемога 3:0 над Уніоном у Бундеслізі стала логічною відповіддю та продовжила серію з восьми матчів без поразок у дев’яти останніх іграх у всіх турнірах.

У Лізі чемпіонів Боруссія демонструє яскравий, але ризикований футбол: 19 забитих і 15 пропущених м’ячів за сім турів. Удома дортмундці традиційно діють агресивно, часто відкривають рахунок і намагаються зламати суперника високим темпом. Не випадково команда виграла три останні домашні матчі із загальним рахунком 8:2, хоча стабільність у контролі гри наприкінці зустрічей залишається відкритим питанням.

Міланський клуб прибуває до Німеччини з непростим багажем. Три поразки поспіль у Лізі чемпіонів — від Атлетіко, Ліверпуля та Арсеналу — суттєво зіпсували враження від потужного старту турніру, коли Інтер виграв перші чотири матчі. Водночас загальна оборонна статистика "нерадзуррі" залишається солідною: лише сім пропущених голів за сім турів.

На виїзді Інтер почувається впевненіше, коли може діяти другим номером і ловити суперника на помилках. Команда Крістіана Ківу нечасто домінує у володінні, але вміє терпіти й чекати свого моменту. Символічним є й особистий підтекст матчу — Мануель Аканджі та Генріх Мхітарян добре знайомі з атмосферою Дортмунда, що лише додає інтриги цьому протистоянню.

За версією betking, на перемогу Боруссії Дортмунд можна поставити з коефіцієнтом 2.71, тоді як потенційний успіх міланського Інтера оцінюється показником 2.45. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.50.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

БОРУССІЯ ДОРТМУНД : Кобель — Бенсебаїні, Шлоттербек, Антон — Коуту, Беллінгем, Нмеча, Рієрсон — Брандт, Адеємі, Гірассі

ІНТЕР : Зоммер — Бастоні, Ачербі, Аканджі — Луїс Енріке, Барелла, Зелінські, Сучич, Дімарко — Лаутаро, Еспозіто

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ 

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

footballпрогноз 1:1

Джерело: Football.ua

