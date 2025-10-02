Аталанта
2
Брюгге
1
30 вересня
19:45
Кайрат
0
Реал Мадрид
5
30 вересня
19:45
Інтер
3
Славія Прага
0
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
5
Айнтрахт Франкфурт
1
30 вересня
22:00
Пафос
1
Баварія
5
30 вересня
22:00
Челсі
1
Бенфіка
0
30 вересня
22:00
Галатасарай
1
Ліверпуль
0
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
2
Тоттенгем
2
30 вересня
22:00
Марсель
4
Аякс
0
30 вересня
22:00
Карабах
2
Копенгаген
0
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
0
Ньюкасл Юнайтед
4
01 жовтня
19:45
Барселона
1
ПСЖ
2
01 жовтня
22:00
Монако
2
Манчестер Сіті
2
01 жовтня
22:00
Вільярреал
2
Ювентус
2
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
1
ПСВ
1
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
4
Атлетік Більбао
1
01 жовтня
22:00
Арсенал
2
Олімпіакос
0
01 жовтня
22:00
Наполі
2
Спортінг Лісабон
1
01 жовтня
22:00
Кайрат
-
Пафос
-
21 жовтня
19:45
Барселона
-
Олімпіакос
-
21 жовтня
19:45
Арсенал
-
Атлетіко Мадрид
-
21 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
21 жовтня
22:00
Юніон Сент-Жилуаз
-
Інтер
-
21 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Бенфіка
-
21 жовтня
22:00
Вільярреал
-
Манчестер Сіті
-
21 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСЖ
-
21 жовтня
22:00
ПСВ
-
Наполі
-
21 жовтня
22:00
Галатасарай
-
Буде/Глімт
-
22 жовтня
19:45
Атлетік Більбао
-
Карабах
-
22 жовтня
19:45
Баварія
-
Брюгге
-
22 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Ліверпуль
-
22 жовтня
22:00
Монако
-
Тоттенгем
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Славія Прага
-
22 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Ювентус
-
22 жовтня
22:00
Челсі
-
Аякс
-
22 жовтня
22:00

Бернарду Сілва: Трохи прикро їхати з Монако лише з одним заліковим балом

02 жовтня 2025

Бернарду Сілва, Getty Images

Півзахисник Манчестер Сіті прокоментував нічию проти Монако.

Англійський Манчестер Сіті в другому турі Ліги чемпіонів УЄФА зіграв унічию проти французького Монако на виїзді.

Монако — Манчестер Сіті 2:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "містян" Бернарду Сілва прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні в нас були хороші моменти й ми справді грали в гарний футбол, контролювали гру впродовж більшої частини 90 хвилин.

Очевидно, нам ще є що покращувати. Загалом, я думаю, що це була непогана гра. Нам потрібно бути кращими в деяких речах.

У той момент, коли я відчував, що команда досить добре контролює результат і контролює гру, це сталось — ми пропустили другий гол. Трохи прикро їхати звідси лише з одним заліковим балом.

Деякі рішення арбітрів нам точно не допомогли. Я думаю, що це була загалом доволі дивна гра, бо інколи здавалось, що все йде проти нас. Але це футбол, іноді бувають такі дні", — заявив португальський виконавець.

У наступному турі англійський Манчестер Сіті поїде в гості до іспанського Вільярреала.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

