Бернарду Сілва: Трохи прикро їхати з Монако лише з одним заліковим балом

Півзахисник Манчестер Сіті прокоментував нічию проти Монако.

Англійський Манчестер Сіті в другому турі Ліги чемпіонів УЄФА зіграв унічию проти французького Монако на виїзді.

Монако — Манчестер Сіті 2:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "містян" Бернарду Сілва прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні в нас були хороші моменти й ми справді грали в гарний футбол, контролювали гру впродовж більшої частини 90 хвилин.

Очевидно, нам ще є що покращувати. Загалом, я думаю, що це була непогана гра. Нам потрібно бути кращими в деяких речах.

У той момент, коли я відчував, що команда досить добре контролює результат і контролює гру, це сталось — ми пропустили другий гол. Трохи прикро їхати звідси лише з одним заліковим балом.

Деякі рішення арбітрів нам точно не допомогли. Я думаю, що це була загалом доволі дивна гра, бо інколи здавалось, що все йде проти нас. Але це футбол, іноді бувають такі дні", — заявив португальський виконавець.

У наступному турі англійський Манчестер Сіті поїде в гості до іспанського Вільярреала.