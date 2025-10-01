Другий тур Ліги чемпіонів: на що ставити сьогодні

Football.ua разом із FAVBET пропонують кілька найцікавіших ставок на сьогоднішні матчі у Лізі чемпіонів.

Ліга чемпіонів у сезоні-2025/26 продовжує вражати новим форматом, який додає інтриги та яскравих моментів. Другий тур обіцяє захопливі протистояння, де гранди європейського футболу зійдуться з амбітними командами.

У рамках нашої рубрики Football.ua разом із FAVBET підготували три найперспективніші ставки на сьогоднішні топові матчі.

На сьогодні ми вибрали наступні поєдинки: Боруссія Дортмунд – Атлетік Більбао, Барселона – ПСЖ, Вільярреал – Ювентус.

Боруссія Дортмунд – Атлетік Більбао

Ставка: Перемога Боруссії з коефіцієнтом 1.85

Дортмундці завжди грізні на своєму “Сігнал Ідуна Парк”. Підтримка фанатів і високий темп у грі дозволяють “джмелям” швидко знаходити слабкі місця суперника. Боруссія добре розпочала сезон, а атакувальна лінія зберігає стабільність і результативність.

Атлетік Більбао у Ла Лізі показує дисципліну та характер, однак на виїзді команді часто не вистачає свіжості в кінцівках матчів.

Враховуючи перевагу господарів у швидкості та індивідуальній майстерності, шанси Дортмунда виглядають вищими.

Барселона – ПСЖ

Ставка: Перемога Барселони з коефіцієнтом 1.75

Для матчу Барселона – ПСЖ рекомендуємо поставити на перемогу господарів із коефіцієнтом 1.75 від FAVBET.

Матч відбудеться на “Олімпіко” в Барселоні, що трохи нівелює фактор рідного “Камп Ноу”. Втім, “блауграна” під керівництвом тренерського штабу зберігає фірмовий контроль м’яча та атакувальну глибину.

Барса має сильну молодь, яка додає динаміки, і досвідчених виконавців, які вміють вирішувати результат у ключові моменти.

ПСЖ після тріумфу в Лізі чемпіонів перебуває під тиском очікувань, але проблеми в обороні все ще відчутні. Якщо Барселона візьме ініціативу з перших хвилин, вона має всі шанси здобути важливу перемогу.

Вільярреал – Ювентус

Ставка: Обидві заб’ють з коефіцієнтом 1.7

Вільярреал відомий своєю атакувальною манерою гри — особливо вдома “жовта субмарина” завжди націлена на ворота суперника. У єврокубках команда часто робить ставку на швидкий гол і не боїться ризикувати.

Ювентус, попри серйозні кадрові зміни останніх років, поступово повертає агресивність у нападі. Команда створює моменти, але водночас має проблеми з надійністю захисту, особливо у виїзних зустрічах.

Саме тому прогноз на голи обох виглядає найбільш вірогідним сценарієм.

РЕКЛАМА

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.