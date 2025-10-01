Бурук: Чемпіонат Туреччини недооцінюють

Тренер назвав перемогу історичною для турецького футболу й подякував фанатам за шалену підтримку на стадіоні.

Галатасарай переміг Ліверпуль у матчі Ліги чемпіонів — 1:0. Після гри головний тренер турецького клубу Окан Бурук поділився емоціями та оцінкою виступу.

"Чудово перемогти. Атмосфера на стадіоні була прекрасною, гра – прекрасна.

Дякую своїм футболістам – вони зробили все, що ми просили. Також дякую нашим уболівальникам – вони не замовкали ні на хвилину. Ми все зробили разом. Разом захищалися і атакували.

Ця перемога важлива для просування турецького футболу. Чемпіонат Туреччини недооцінюють у Європі. Ми показали, на що здатні турецькі команди.

У нас раніше були невдалі матчі, але перемогти Ліверпуль, не пропустивши жодного м’яча, – це дуже важливо", – передає слова Окана Бурука Fanatik.

В третьому турі Ліги Чемпіонів Галатасарай прийматиме вдома Буде/Глімт.