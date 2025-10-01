Аталанта
2
Брюгге
1
30 вересня
19:45
Кайрат
0
Реал Мадрид
5
30 вересня
19:45
Інтер
3
Славія Прага
0
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
5
Айнтрахт Франкфурт
1
30 вересня
22:00
Пафос
1
Баварія
5
30 вересня
22:00
Челсі
1
Бенфіка
0
30 вересня
22:00
Галатасарай
1
Ліверпуль
0
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
2
Тоттенгем
2
30 вересня
22:00
Марсель
4
Аякс
0
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00
Кайрат
-
Пафос
-
21 жовтня
19:45
Барселона
-
Олімпіакос
-
21 жовтня
19:45
Арсенал
-
Атлетіко Мадрид
-
21 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
21 жовтня
22:00
Юніон Сент-Жилуаз
-
Інтер
-
21 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Бенфіка
-
21 жовтня
22:00
Вільярреал
-
Манчестер Сіті
-
21 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСЖ
-
21 жовтня
22:00
ПСВ
-
Наполі
-
21 жовтня
22:00
Галатасарай
-
Буде/Глімт
-
22 жовтня
19:45
Атлетік Більбао
-
Карабах
-
22 жовтня
19:45
Баварія
-
Брюгге
-
22 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Ліверпуль
-
22 жовтня
22:00
Монако
-
Тоттенгем
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Славія Прага
-
22 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Ювентус
-
22 жовтня
22:00
Челсі
-
Аякс
-
22 жовтня
22:00

Марсель — Аякс 4:0. Відео голів та огляд матчу 30.09.2025

01 жовтня 2025

Марсель — Аякс, getty images

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку основного етапу Ліги чемпіонів, що відбувся 30 вересня 2025 року.

У матчі другого туру Ліги чемпіонів Марсель підтвердив статус фаворита, здобувши впевнену перемогу над амстердамським Аяксом.

Вже на старті зустрічі провансальці скористалися помилками захисту гостей і швидко вийшли вперед — дебютний гол на 6-й хвилині забив Ігор Пайшан, а за декілька хвилин він оформив дубль після точного удару з-за меж штрафного.

П’єр-Емерік Обамеянг став ключовою фігурою в атаці: він асистував Грінвуду на 26-й хвилині, який забив третій гол, а у другому таймі оформив свій гол і поставив крапку в матчі.

Аякс намагався відігратися у другій половині, створив кілька моментів, але надійна гра захисту та воротаря Марселя не дозволила гостям забити.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Марсель — Аякс в 2 турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

 

Марсель - Аякс 4:0
Голи: Пайшан, 6, 13, Грінвуд, 26, Обамеянг, 53
Марсель: Рульї — Медіна (Джей Іган-Райлі, 36), Агерд, Павар, Палмьєрі — Надір (Веа, 46), О'Райлі (Гейб'єрг, 62), Вермерен (Амір Мурільйо, 82) — Грінвуд, Обамеянг, Пайшан (Алмейда Гомес, 62)
Аякс: Ярош — Роса, Ітакура, Бас (Гаї, 55), Вейндал (Шутало, 55) — Регер (Мокіо, 23), Классен, Глух, Тейлор — Бергейс (Едвардсен, 46), Годтс (Моро, 82)
Попередження: Гейб'єрг, Агерд — Роса, Ітакура, Гаї
команди