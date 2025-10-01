Марсель — Аякс 4:0. Відео голів та огляд матчу 30.09.2025

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку основного етапу Ліги чемпіонів, що відбувся 30 вересня 2025 року.

У матчі другого туру Ліги чемпіонів Марсель підтвердив статус фаворита, здобувши впевнену перемогу над амстердамським Аяксом.

Вже на старті зустрічі провансальці скористалися помилками захисту гостей і швидко вийшли вперед — дебютний гол на 6-й хвилині забив Ігор Пайшан, а за декілька хвилин він оформив дубль після точного удару з-за меж штрафного.

П’єр-Емерік Обамеянг став ключовою фігурою в атаці: він асистував Грінвуду на 26-й хвилині, який забив третій гол, а у другому таймі оформив свій гол і поставив крапку в матчі.

Аякс намагався відігратися у другій половині, створив кілька моментів, але надійна гра захисту та воротаря Марселя не дозволила гостям забити.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Марсель — Аякс в 2 турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Марсель - Аякс 4:0

Голи: Пайшан, 6, 13, Грінвуд, 26, Обамеянг, 53

Марсель: Рульї — Медіна (Джей Іган-Райлі, 36), Агерд, Павар, Палмьєрі — Надір (Веа, 46), О'Райлі (Гейб'єрг, 62), Вермерен (Амір Мурільйо, 82) — Грінвуд, Обамеянг, Пайшан (Алмейда Гомес, 62)

Аякс: Ярош — Роса, Ітакура, Бас (Гаї, 55), Вейндал (Шутало, 55) — Регер (Мокіо, 23), Классен, Глух, Тейлор — Бергейс (Едвардсен, 46), Годтс (Моро, 82)

Попередження: Гейб'єрг, Агерд — Роса, Ітакура, Гаї