Буде/Глімт — Тоттенгем 2:2 Відео голів та огляд матчу 30.09.2025

У матчі 2-го туру Ліги чемпіонів Тоттенхем ледь уник поразки в гостях у Буде-Глімта – 2:2.

Жодного гола в першому таймі — хоча господарі мали нагоду відкрити рахунок з пенальті, але Гег пробив невдало з 11‑метрової позначки.

Другий тайм розпочався з ударної атаки норвежців: вже за кілька хвилин Гауге оформив дубль і поставив "шпор" під серйозний тиск.

Проте Тоттенгем не здався. Ван ден Вен швидко скоротив відставання, а в компенсований час господарі привезли вирішальний автогол.

Результат 2:2 допоміг англійцям зберегти очки у груповій боротьбі. Зараз Тоттенгем має 4 пункти й посідає 4‑те місце, у той час як Буде‑Глімт — з 2 очками і на невигідній позиції в таблиці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Буде/Глімт — Тоттенгем в 2 турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26: