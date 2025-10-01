Аталанта
2
Брюгге
1
30 вересня
19:45
Кайрат
0
Реал Мадрид
5
30 вересня
19:45
Інтер
3
Славія Прага
0
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
5
Айнтрахт Франкфурт
1
30 вересня
22:00
Пафос
1
Баварія
5
30 вересня
22:00
Челсі
1
Бенфіка
0
30 вересня
22:00
Галатасарай
1
Ліверпуль
0
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
2
Тоттенгем
2
30 вересня
22:00
Марсель
4
Аякс
0
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00
Кайрат
-
Пафос
-
21 жовтня
19:45
Барселона
-
Олімпіакос
-
21 жовтня
19:45
Арсенал
-
Атлетіко Мадрид
-
21 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
21 жовтня
22:00
Юніон Сент-Жилуаз
-
Інтер
-
21 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Бенфіка
-
21 жовтня
22:00
Вільярреал
-
Манчестер Сіті
-
21 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСЖ
-
21 жовтня
22:00
ПСВ
-
Наполі
-
21 жовтня
22:00
Галатасарай
-
Буде/Глімт
-
22 жовтня
19:45
Атлетік Більбао
-
Карабах
-
22 жовтня
19:45
Баварія
-
Брюгге
-
22 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Ліверпуль
-
22 жовтня
22:00
Монако
-
Тоттенгем
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Славія Прага
-
22 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Ювентус
-
22 жовтня
22:00
Челсі
-
Аякс
-
22 жовтня
22:00

Буде/Глімт — Тоттенгем 2:2 Відео голів та огляд матчу 30.09.2025

01 жовтня 2025

Буде/Глімт — Тоттенгем, getty images

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку основного етапу Ліги чемпіонів, що відбувся 30 вересня 2025 року.

У матчі 2-го туру Ліги чемпіонів Тоттенхем ледь уник поразки в гостях у Буде-Глімта – 2:2.

Жодного гола в першому таймі — хоча господарі мали нагоду відкрити рахунок з пенальті, але Гег пробив невдало з 11‑метрової позначки.

Другий тайм розпочався з ударної атаки норвежців: вже за кілька хвилин Гауге оформив дубль і поставив "шпор" під серйозний тиск.

Проте Тоттенгем не здався. Ван ден Вен швидко скоротив відставання, а в компенсований час господарі привезли вирішальний автогол.

Результат 2:2 допоміг англійцям зберегти очки у груповій боротьбі. Зараз Тоттенгем має 4 пункти й посідає 4‑те місце, у той час як Буде‑Глімт — з 2 очками і на невигідній позиції в таблиці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Буде/Глімт — Тоттенгем в 2 турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

 
Буде/Глімт — Тоттенгем 2:2
Голи: Гауге, 53, 66 -  ван де Вен, 68, Гуннерсен (аг), 89
Буде/Глімт: Хайкін — Шевольд, Бйортуфт, Алісамі (Клінге, 90), Бйоркан — Ев'єн (Гуннерсен, 87), Берг, Фет — Аукленн (Дідрік Бломберг, 80), Гег (Гелмерсен, 80), Гауге
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Дансо, ван де Вен, Спенс (Удогі, 82) — Бергвалль (Кудус, 60), Бентанкур (Грей, 82), Сарр (Палінья, 69) — Джонсон (Сімонс, 60), Рішарлісон, Одобер
Попередження: Берг, Аукленн, Аукленн — ван де Вен, Порро
команди