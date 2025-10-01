Буде/Глімт — Тоттенгем 2:2 Відео голів та огляд матчу 30.09.2025

У матчі 2-го туру Ліги чемпіонів Тоттенхем ледь уник поразки в гостях у Буде-Глімта – 2:2.
Жодного гола в першому таймі — хоча господарі мали нагоду відкрити рахунок з пенальті, але Гег пробив невдало з 11‑метрової позначки.
Другий тайм розпочався з ударної атаки норвежців: вже за кілька хвилин Гауге оформив дубль і поставив "шпор" під серйозний тиск.
Проте Тоттенгем не здався. Ван ден Вен швидко скоротив відставання, а в компенсований час господарі привезли вирішальний автогол.
Результат 2:2 допоміг англійцям зберегти очки у груповій боротьбі. Зараз Тоттенгем має 4 пункти й посідає 4‑те місце, у той час як Буде‑Глімт — з 2 очками і на невигідній позиції в таблиці.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Буде/Глімт — Тоттенгем в 2 турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:
Буде/Глімт — Тоттенгем 2:2
Голи: Гауге, 53, 66 - ван де Вен, 68, Гуннерсен (аг), 89
Буде/Глімт: Хайкін — Шевольд, Бйортуфт, Алісамі (Клінге, 90), Бйоркан — Ев'єн (Гуннерсен, 87), Берг, Фет — Аукленн (Дідрік Бломберг, 80), Гег (Гелмерсен, 80), Гауге
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Дансо, ван де Вен, Спенс (Удогі, 82) — Бергвалль (Кудус, 60), Бентанкур (Грей, 82), Сарр (Палінья, 69) — Джонсон (Сімонс, 60), Рішарлісон, Одобер
Попередження: Берг, Аукленн, Аукленн — ван де Вен, Порро