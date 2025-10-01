Атлетіко Мадрид — Айнтрахт Франкфурт 5:1 Відео голів та огляд матчу 30.09.2025

Мадридський Атлетіко на своєму полі розгромив Айнтрахт із рахунком 5:1 у матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко Мадрид — Айнтрахт Франкфурт:
Атлетіко Мадрид — Айнтрахт Франкфурт 5:1
Голи: Распадорі, 4, Ле Норман, 33, Грізманн, 45+1, Сімеоне, 68, Альварес, 82 (пен) - Буркардт, 57.
Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Руджері — Сімеоне (Гонсалес, 75), Галлагер, Барріос (Моліна, 75), Грізманн (Мартін, 90) — Распадорі (Коке, 55), Альварес (Баена, 90).
Айнтрахт Франкфурт: Сантос — Коллінз (Аменда, 58), Кох, Теат, Браун (Баоя, 71) — Шаїбі, Скірі (Ларссон, 58) — Доан (Ельє Ваї, 75), Узун (Гойлунн, 58), Кнауфф — Буркардт.
Попередження: Ленгле — Браун.