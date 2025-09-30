Аталанта — Брюгге 2:1 Відео голів та огляд матчу 30.09.2025

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку основного етапу Ліги чемпіонів, що відбувся 30 вересня 2025 року.

У другому турі основного раунду Ліги чемпіонів Аталанта здобула домашню перемогу над Брюгге з рахунком 2:1. Гості відкрили рахунок на 38-й хвилині завдяки Цолісу, але бергамаски змогли перевернути гру у другому таймі.

На 73-й хвилині Самарджич реалізував пенальті, а на 87-й Пашалич приніс перемогу Аталанті, оформивши ефектний камбек. Перемога дозволила команді реабілітуватися після розгрому від ПСЖ (0:4) у попередньому матчі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аталанта - Брюгге у другому турі Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Аталанта - Брюгге 2:1

Голи: Самарджич, 73 (пен), Пашалич, 87 - Цоліс, 38

Аталанта: Карнезеккі — Коссуну (Муса, 53), Джимсіті, Аханор — Белланова (Дзаппакоста, 46), де Рон, Едерсон (Самарджич, 61), Бернасконі — Пашалич — Крстович (Брешіаніні, 89), Лукман (Сулемана, 61)

Брюгге: Якерс — Саббе (Ромеро, 89), Ордоньєс (Меєр, 89), Мехеле, Сейс — Форбс (Ветлесен, 75), Станкович, Сандра (Кемпбелл, 89), Ванакен, Цоліс — Трезольді (Верман, 63)

Попередження: Рон