30 вересня 2025

Аталанта спромоглась на героїчний камбек проти Брюгге

Бергамаски мінімально поступалися вдома, але заключний відрізок став їхнім часом змінити ситуацію на табло.

У другому турі основного раунду Ліги чемпіонів Аталанта здобула важливу домашню перемогу над Брюгге з рахунком 2:1. Матч розвивався непросто для господарів, які більшу частину зустрічі відставали на полі.

Перший гол забив Цоліс на 38-й хвилині, вивівши гостей уперед. Проте наприкінці зустрічі Аталанта продемонструвала характер: на 73-й хвилині пенальті реалізував Самарджич, а на 87-й Пашалич приніс команді перемогу, завершивши ефектний камбек.

Завдяки цій перемозі бергамаски змогли трохи реабілітуватися після розгрому від ПСЖ у першій єврокубковій грі з рахунком 0:4.

Аталанта - Брюгге 2:1
Голи: Самарджич, 73 (пен), Пашалич, 87 -  Цоліс, 38
Аталанта: Карнезеккі — Коссуну (Муса, 53), Джимсіті, Аханор — Белланова (Дзаппакоста, 46), де Рон, Едерсон (Самарджич, 61), Бернасконі — Пашалич — Крстович (Брешіаніні, 89), Лукман (Сулемана, 61)
Брюгге: Якерс — Саббе (Ромеро, 89), Ордоньєс (Меєр, 89), Мехеле, Сейс — Форбс (Ветлесен, 75), Станкович, Сандра (Кемпбелл, 89), Ванакен, Цоліс — Трезольді (Верман, 63)
Попередження: Рон
