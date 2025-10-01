Аталанта
2
Брюгге
1
30 вересня
19:45
Кайрат
0
Реал Мадрид
5
30 вересня
19:45
Інтер
3
Славія Прага
0
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
5
Айнтрахт Франкфурт
1
30 вересня
22:00
Пафос
1
Баварія
5
30 вересня
22:00
Челсі
1
Бенфіка
0
30 вересня
22:00
Галатасарай
1
Ліверпуль
0
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
2
Тоттенгем
2
30 вересня
22:00
Марсель
4
Аякс
0
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00
Кайрат
-
Пафос
-
21 жовтня
19:45
Барселона
-
Олімпіакос
-
21 жовтня
19:45
Арсенал
-
Атлетіко Мадрид
-
21 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
21 жовтня
22:00
Юніон Сент-Жилуаз
-
Інтер
-
21 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Бенфіка
-
21 жовтня
22:00
Вільярреал
-
Манчестер Сіті
-
21 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСЖ
-
21 жовтня
22:00
ПСВ
-
Наполі
-
21 жовтня
22:00
Галатасарай
-
Буде/Глімт
-
22 жовтня
19:45
Атлетік Більбао
-
Карабах
-
22 жовтня
19:45
Баварія
-
Брюгге
-
22 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Ліверпуль
-
22 жовтня
22:00
Монако
-
Тоттенгем
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Славія Прага
-
22 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Ювентус
-
22 жовтня
22:00
Челсі
-
Аякс
-
22 жовтня
22:00

Монако — Манчестер Сіті. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 1.10.2025

01 жовтня 2025

Монако — Манчестер Сіті, getty images

Football.ua за підтримки FAVBET представляє прев’ю матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 1 жовтня та розпочнеться о 22:00.

В рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті завітає до Монако. Команда Хосепа Гвардіоли повертається на переможний шлях після непростого сезону й хоче увезти додому три бали.

МОНАКО — МАНЧЕСТЕР СІТІ

СЕРЕДА, 1 ЖОВТНЯ, 22:00 ▪️ СТАД ЛУЇ ІІ, МОНАКО ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХЕСУС МАНСАНО (ІСПАНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Монако провалив старт цьогорічної Ліги чемпіонів: "монегаски" програли Брюгге на виїзді з ганебним рахунком 1:4. Взагалі команді Аді Гюттера чергує перемоги з поразками, але вболівальники чекають, що їх улюбленці спробують реабілітуватись за поразку в Бельгії. Втім підстав для цього небагато. Навіть не враховуючи статус супротивника, форма Монако залишає бажати кращого. В останньому матчі "монегаски" поступились аутсайдеру Ліги 1 Лор'яну.

Після двох поразок на старті сезону АПЛ здавалось, що Манчестер Сіті не вилікувався від хвороби минулої кампанії. Але після цього "містяни" набрали впевнену ходу й викликають у своїх фанатів тільки оптимізм. Ерлінг Голанд традиційно результативно розпочав сезон: на рахунку норвезького форварда вже дев'ять голів та результативна передача в семи матчах. До того ж він відзначився в кожному з п'яти останніх матчів, а отже спробує продовжити свою шикарну серію.

Також відзначимо, що успіхи команди Хосепа Гвардіоли пов'язані з повноцінним поверненням Родрі — півзахисник зацементував центр поля та дав команді довгоочікуваний баланс. Це було помітно й в першому турі, коли Манчестер Сіті переміг Наполі з рахунком 2:0, хоч і більшу частину матчу грав у більшості. 

Команди зустрічались в Лізі чемпіонів вісім років тому. То були найкращі часи Монако з Кіліаном Мбапппе, Бернарду Сілвою, Фабіньо та іншими. "Монегаски" перемогли на своєму полі з рахунком 3:1, перекривши виїзну поразку 3:5, та крокували в наступну стадію. Важко утриматись від згадки тих подій, але сьогодні вони Монако нічим не допоможуть. Манчестер Сіті перевершує супротивника по всіх компонентах, але у футболі буває різне.

РЕКЛАМА

За версією FAVBET, більше шансів на успіх мають підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1.5, тоді як потенційний успіх Монако оцінюється показником 6.0. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.85.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ


МОНАКО:  Кен — Вандерсон, Даєр, Салісу, Енріке — Акліуш, Кулібалі, Тезе, Мінаміно — Бірет, Фаті

МАНЧЕСТЕР СІТІ:  Доннарумма — Льюїс, Діаш, Гвардіол, Аке — Родрі — Фоден, Бернарду Сілва, Рейндерс, Савіньйо — Голанд

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ 

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

footballпрогноз 1:3

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

команди