Монако — Манчестер Сіті. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 1.10.2025

В рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті завітає до Монако. Команда Хосепа Гвардіоли повертається на переможний шлях після непростого сезону й хоче увезти додому три бали.

МОНАКО — МАНЧЕСТЕР СІТІ

СЕРЕДА, 1 ЖОВТНЯ, 22:00 ▪️ СТАД ЛУЇ ІІ, МОНАКО ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХЕСУС МАНСАНО (ІСПАНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Монако провалив старт цьогорічної Ліги чемпіонів: "монегаски" програли Брюгге на виїзді з ганебним рахунком 1:4. Взагалі команді Аді Гюттера чергує перемоги з поразками, але вболівальники чекають, що їх улюбленці спробують реабілітуватись за поразку в Бельгії. Втім підстав для цього небагато. Навіть не враховуючи статус супротивника, форма Монако залишає бажати кращого. В останньому матчі "монегаски" поступились аутсайдеру Ліги 1 Лор'яну.

Після двох поразок на старті сезону АПЛ здавалось, що Манчестер Сіті не вилікувався від хвороби минулої кампанії. Але після цього "містяни" набрали впевнену ходу й викликають у своїх фанатів тільки оптимізм. Ерлінг Голанд традиційно результативно розпочав сезон: на рахунку норвезького форварда вже дев'ять голів та результативна передача в семи матчах. До того ж він відзначився в кожному з п'яти останніх матчів, а отже спробує продовжити свою шикарну серію.

Також відзначимо, що успіхи команди Хосепа Гвардіоли пов'язані з повноцінним поверненням Родрі — півзахисник зацементував центр поля та дав команді довгоочікуваний баланс. Це було помітно й в першому турі, коли Манчестер Сіті переміг Наполі з рахунком 2:0, хоч і більшу частину матчу грав у більшості.

Команди зустрічались в Лізі чемпіонів вісім років тому. То були найкращі часи Монако з Кіліаном Мбапппе, Бернарду Сілвою, Фабіньо та іншими. "Монегаски" перемогли на своєму полі з рахунком 3:1, перекривши виїзну поразку 3:5, та крокували в наступну стадію. Важко утриматись від згадки тих подій, але сьогодні вони Монако нічим не допоможуть. Манчестер Сіті перевершує супротивника по всіх компонентах, але у футболі буває різне.

