Ліга чемпіонів. Другий тур. Анонс матчів другого ігрового дня

Football.ua представляє прев'ю поєдинків другого туру основного етапу Ліги чемпіонів, які відбудуться 1 жовтня.

Сьогодні, 1 жовтня, проходитиме другий ігровий день другого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26. Пропонуємо слідкувати за всіма подіями турніру з Football.ua, щоб нічого не пропустити.

Карабах — Копенгаген

Середа, 1 жовтня, стадіон ім. Тофіка Бахрамова, Баку.

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Карабах прагне здобути історичну другу поспіль перемогу в Лізі чемпіонів, приймаючи Копенгаген. Азербайджанський клуб, який пробився до групового етапу ЛЧ вперше в 2017/18 завдяки виїзним голам проти цього ж суперника (2:2 за сумою двох матчів), перебуває у чудовій формі. Після просування через кваліфікацію проти Ференцвароша (5:4) команда Курбана Курбанова не програє п’ять матчів, вигравши чотири, зокрема вражаючий камбек 3:2 проти Бенфіки.

Копенгаген, який зіграв 2:2 з Баєром у першому турі через автогол у доданий час, не вигравав на виїзді в ЛЧ з 2016 року. Проте данці набрали хід, здобувши чотири перемоги поспіль у всіх турнірах. Цей матч обіцяє напружену боротьбу, адже Карабах сильний удома, а Копенгаген шукає першу виїзну перемогу.

Орієнтовні склади

Карабах: Кочальський — Чафаргулієв, Мустафазаде, Медіна, Сілва — Бікальйо, Борхес — Зубір, Андраде, Кашчук — Дуран.

Копенгаген: Котарскі — Лопес, Гатзідакакос, Перейра, Уескас — Сілва, Делейні, Лерагер, Ларссон — Муко, Елюнуссі.

прогноз 1:1

Юніон Сент-Жилуаз — Ньюкасл Юнайтед

Середа, 1 жовтня, 19:45, стадіон Лотто Парк, Андерлехт.

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Чемпіон Бельгії Юніон Сент-Жилуаз дебютує в груповому етапі Ліги чемпіонів і прагне продовжити переможну серію, приймаючи Ньюкасл Юнайтед. Команда Себастьєна Поконьйолі виграла п’ять матчів поспіль, включно з яскравою перемогою 3:1 над ПСВ у першому турі ЛЧ, і лідирує в Жупілер Про Лізі з 23 очками. Юніон не програє з липня, демонструючи впевнену гру. Ньюкасл, навпаки, переживає складний період: поразки від Барселони (1:2) у ЛЧ та Арсеналу (1:2) в АПЛ залишили їх на 15-му місці в чемпіонаті.

Команда Едді Гау сподівається реабілітуватися після провалу в групі ЛЧ-2023/24, але Юніон, підкріплений домашньою підтримкою, виглядає фаворитом. Попереду в бельгійців складні матчі з Інтером, Атлетіко та Баварією, тож перемога зараз критично важлива.

Орієнтовні склади

Юніон Сент-Жилуаз: Шерпен — Халаїлі, Мак Аллістер, Бургесс, Лейсен — Айт Ель Хадж, Зорган, Расмуссен — Родрігес, Девід, Н’Янг.

Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр, Тіав, Ботман, Берн — Гімараеш, Тоналі, Жоелінтон — Еланга, Вольтман, Гордон.

прогноз 0:1

Боруссія Дортмунд — Атлетік Більбао

Середа, 1 жовтня, 22:00, стадіон Сігнал Ідуна Парк, Дортмунд.

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Боруссія Дортмунд, непереможна цього сезону, приймає Атлетік Більбао після драматичних 4:4 з Ювентусом у першому турі ЛЧ. Команда Ніко Ковача, друга в Бундеслізі з 13 очками, виграла 2:0 у Майнца, демонструючи стабільність. Дортмунд має непросту історію з іспанськими клубами, програвши Барселоні та Реал Мадриду в останніх сезонах ЛЧ.

Атлетік Більбао, який повернувся до Ліги чемпіонів після сезону 2014-15, розчарував у вересні: поразки від Арсеналу (0:2) та Вільярреала (0:1) і лише одне очко в трьох останніх матчах Ла Ліги опустили їх на 10-те місце.

Команда Ернесто Вальверде розпочала сезон із трьох перемог, але втратила форму. Дортмунд, підкріплений домашньою підтримкою, виглядає фаворитом, але Атлетік сподівається на сенсацію перед легшими матчами.

Орієнтовні склади

Боруссія Дортмунд: Кобель — Антон, Шлоттербек, Бенсебайні — Коуто, Забітцер, Нмеха, Свенссон — Адеємі, Гірасі, Баєр.

Атлетік Більбао: Сімон — Аресо, Вівіан, Паредес, Берчіче — Руїс де Галаррета, Гаурехісар — Вільямс, Сансет, Гомес — Гурусета.

прогноз 1:0

Вільярреал — Ювентус

Середа, 1 жовтня, 22:00, стадіон Естадіо де ла Кераміка, Вільярреал.

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Вільярреал, який повернувся до Ліги чемпіонів після півфіналу-2021/22, приймає Ювентус, прагнучи виправитися після поразки від Тоттенгема через автогол. Команда Марселіно, третя в Ла Лізі з 16 очками, виграла шість матчів поспіль минулого сезону і перемогла Атлетік 1:0 у суботу. Проте вдома в ЛЧ Вільярреал виграв лише два з 12 останніх матчів. Ювентус, який фінішував 20-м у минулій ЛЧ, у першому турі зіграв 4:4 з Дортмундом завдяки камбеку Душана Влаховича та Ллойда Келлі.

В Серії А команда Ігора Тудора здобула дві нічиї 1:1, посідаючи 4-те місце. Обидві команди прагнуть очок для топ-8, але Вільярреал має перевагу домашнього поля, пам’ятаючи перемогу 4:1 над Юве за сумою двох матчів у 2022 році.

Орієнтовні склади

Вільярреал: Жуніор — Моуріньо, Марін, Вейга, Кардона — Б’юкенан, Гейє, Комесана, Соломон — Пепе, Мікаутадзе.

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Келлі — Маріо, Тюрам, Локателлі, Камбіасо — Консейсау, Йилдиз — Девід.

прогноз 2:2

Арсенал — Олімпіакос

Середа, 1 жовтня, 22:00, стадіон Емірейтс Стедіум, Лондон.

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Арсенал, другий у АПЛ, приймає Олімпіакос, який бореться за першу перемогу в ЛЧ. Команда Мікеля Артети виграла 2:1 у Ньюкасла завдяки голам Меріно та Габріела, наблизившись до лідера АПЛ. У ЛЧ Арсенал виграв 13 поспіль домашніх матчів групового етапу без пропущених голів, зокрема 2:0 над Атлетіком. Олімпіакос зіграв 0:0 з Пафосом у першому турі, маючи лише дві перемоги в останніх 21 матчах ЛЧ і 10 виїзних поразок поспіль.

У Грецькій Суперлізі команда Хосе Луїса Менділібара лідирує після перемоги 3:2 над Левадіакосом. Олімпіакос виграв останні три виїзні матчі проти Арсеналу, але нинішня форма “канонірів” робить їх явними фаворитами. Перемога зміцнить позиції Арсеналу в боротьбі за топ-8.

Орієнтовні склади

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Калафіорі — Едегор, Субіменді, Меріно — Сака, Йокерес, Мартінеллі.

Олімпіакос: Пасхалакіс — Родіней, Ретсос, Пірола, Ортега — Гарсія, Геззе — Стрефетца, Чікіньо, Поденсе — Ель Каабі.

прогноз 3:0

Баєр — ПСВ

Середа, 1 жовтня, 22:00, стадіон БайАрена, Леверкузен.

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Баєр Леверкузен, під керівництвом Каспера Г’юлманда, приймає ПСВ після перемоги над Санкт-Паулі. Команда не програє п’ять матчів, зігравши 2:2 з Копенгагеном у ЛЧ і не поступаючись голландським клубам у семи зустрічах, включно з перемогою 4:0 над Феєнордом. ПСВ зазнав шокуючої поразки 1:3 від Юніона Сент-Жилуаз у першому турі, але повернувся до перемог у Ередивізі, здолавши Ексельсіор 2:1.

Команда Петера Боша виграла вісім виїзних матчів поспіль, але має 14 поразок від німецьких клубів поспіль. Обидві команди пропускають, що обіцяє відкритий футбол. Баєр прагне уникнути третьої поразки в ЛЧ на груповому етапі, а ПСВ хоче перервати невдалу серію проти німців.

Орієнтовні склади

Баєр: Флеккен — Кванса, Баде, Тапсоба — Тапе-Кобрісса, Гарсія, Фернандес, Грімальдо — Тілман, Бен Сегір — Кофане.

ПСВ: Ковар — Хуніор, Фламінго, Гашоровскі, Обіспо — Шоутен, Саібарі, Верман — Ваннер, Тіл, Перішич.

прогноз 1:1

Наполі — Спортінг Лісабон

Середа, 1 жовтня, 22:00, стадіон Дієго Армандо Марадона, Неаполь.

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Наполі, чемпіон Серії А, прагне повернутися до перемог у ЛЧ після поразки 0:2 від Ман Сіті, приймаючи Спортінг Лісабон. Команда Антоніо Конте програла два з трьох останніх матчів, зокрема 1:2 Мілану, але вдома в ЛЧ має лише чотири поразки з 30 ігор. Спортінг, лідер Прімейра Ліги, розгромив Кайрат 4:1 у першому турі завдяки дублю Франсішку Трінкау.

Команда Руя Боргеша виграла шість із семи матчів у чемпіонаті, але в Італії не перемагала в 17 виїзних іграх. Наполі потрібні очки для боротьби за топ-8, а Спортінг сподівається на сенсацію перед складними матчами з ПСЖ, Баварією та Ювентусом. Обидві команди демонструють атакувальний футбол, що обіцяє цікаве протистояння.

Орієнтовні склади

Наполі: Мерет — Спінаццола, Бекема, Жезус, Гутеррес — Лоботка — Політано, Ангісса, де Брюйне, Мактоміней — Гойлунд.

Спортінг: Сілва — Фреснеда, Інасіо, Дебаст, Араухо — Г’юлманд, Кочорашвілі — Кведа, Трінкау, Гонсалвеш — Суарес.