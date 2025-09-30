Другий тур Ліги чемпіонів: на що ставити

Football.ua разом із FAVBET пропонують кілька найцікавіших ставок на сьогоднішні матчі у Лізі чемпіонів.

Ліга чемпіонів у сезоні-2025/26 продовжує вражати новим форматом, який додає інтриги та яскравих моментів. Другий тур обіцяє захопливі протистояння, де гранди європейського футболу зійдуться з амбітними командами.

У рамках нашої рубрики Football.ua разом із FAVBET підготували три найперспективніші ставки на сьогоднішні топові матчі.

На сьогодні ми вибрали наступні поєдинки: Челсі – Бенфіка, Атлетіко Мадрид – Айнтрахт, Буде/Глімт – Тоттенгем.

Челсі – Бенфіка

Ставка: Перемога Челсі (П1) з коефіцієнтом 1.7

Для матчу Челсі – Бенфіка рекомендуємо поставити на перемогу господарів із коефіцієнтом 1.7 від FAVBET. Челсі переживає непростий період: після стартових чотирьох матчів без поразок (2 перемоги, 2 нічиї) у Прем'єр-лізі "синіх" програли останні два поєдинки – Манчестер Юнайтед (1:2) та Брайтон (1:3), обидва рази залишившись у меншості.

У Лізі чемпіонів старт теж невдалий – поразка від Баварії 1:3. Однак домашня арена Стемфорд Брідж та мотивація перед фанатами можуть стати каталізатором для відродження. До того ж, це особливий вечір: Жозе Моурінью, легенда клубу з трьома титулами АПЛ, повертається на "Брідж" як тренер Бенфіки – вперше з 2022-го. А українські вболівальники отримають задоволення від наших: воротар Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков майже напевно вийдуть у старті за "орлів".

Бенфіка, попри солідний старт у Прімейра-Лізі (5 перемог, 2 нічиї), сенсаційно програла дебют у ЛЧ "Карабаху" 2:3 вдома.

Історично Челсі домінує: перемога 4:1 у Клубному ЧС-2025 та 1:0 у фіналі ЛЄ-2013.

Атлетіко Мадрид – Айнтрахт

Ставка: Тотал більше 2.5 (ТБ 2.5) з коефіцієнтом 1.6

У поєдинку Атлетіко Мадрид – Айнтрахт пропонуємо обрати ставку на тотал більше 2.5 голів із коефіцієнтом 1.6.

Атлетіко на ходу: нещодавно розгромили Реал 5:2 у мадридському дербі, а в ЛЧ зіграли драматичний матч з Ліверпулем (2:3).

Айнтрахт блискуче стартував у турнірі – 5:1 над Галатасараєм, але їхня оборона вразлива, як показав 10-гольовий трилер з Гладбахом (4:6) у Бундеслізі. Обидві команди грають у відкритому стилі, що обіцяє голи.

Буде/Глімт – Тоттенгем

Ставка: Перемога Тоттенгема (П2) з коефіцієнтом 2.2

Для матчу Буде/Глімт – Тоттенгем рекомендуємо ставку на перемогу гостей із коефіцієнтом 2.2.

Тоттенгем демонструє солідну форму в АПЛ: за 6 матчів – 3 перемоги, 2 нічиї, 1 поразка (з різницею м'ячів 8:3), а в ЛЧ стартували з мінімальної перемоги над Вільярреалом 1:0. "Шпори" вже ламали норвезьку фортецю: у півфіналі ЛЄ-2024/25 виграли тут 2:0 та вдома 3:1.

Буде/Глімт, чемпіони Норвегії, дебютували в ЛЧ нічиєю 2:2 з Славією Прага, але на виїзді в єврокубках часто страждають від фізичної сили топ-клубів.

Досвід Тоттенгема та атакувальний потенціал (з Кудусом, Сімонсом та Рішарлісоном) роблять їх фаворитами, попри атмосферу Аспміра.

