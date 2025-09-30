Сімеоне: Атлетіко на підйомі, і це відображає виконану нами роботу

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне поділився своїми очікуваннями від гри проти Айнтрахту.

Атлетіко буде протистояти франкфуртському Айнтрахту в рамках 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів.

"Кожен матч унікальний. Ми намагаємося продовжувати рухатися вгору, що команда і демонструє. Все залежить від скромності, віри, наполегливої ​​праці... і продовження пошуку правильного шляху. Найкраще – це представити нашу ідею на полі, і ми сподіваємося, що зможемо це зробити", — сказав Сімеоне перед грою.

"Ми на підйомі, і це відображає виконану нами роботу. Добре, що ми можемо продемонструвати це на полі. Однак після кількох матчів складно заглядати далеко вперед. Попереду ще довгий шлях. Завжди є злети та падіння".

Нагадаємо, що на вихідних Атлетіко розгромив Реал з рахунком 5:2.

Матч Атлетіко — Айнтрахт Ф розпочнеться сьогодні, 30 вересня, в 22:00 за київським часом.