Тренер Галатасарая: Ми маємо змусити Ліверпуль відчути нашу силу

Головний тренер стамбульського Галатасарая Окан Бурук висловився напередодні матчу другого туру загального етапу Ліги чемпіонів з Ліверпулем. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.
"Ми гратимемо проти дуже сильної команди, яка добре розпочала сезон в чемпіонаті Англії та Лізі чемпіонів, навіть незважаючи на поразку в останньому матчі (від Крістал Пелес 1:2 — прим.).
У таких матчах на своєму полі ми маємо довести свою силу на цьому рівні. Ми гратимемо як Галатасарай і думатимемо як Галатасарай. Нам потрібно чинити сильний тиск на Ліверпуль, ми маємо змусити суперника відчути нашу силу.
Ми пройшли через перехідний період, але тепер Галатасарай має продемонструвати свою індивідуальність, і ми це зробимо. Це мій четвертий рік у команді, і це буде один із найскладніших матчів, які ми коли-небудь грали.
Ліверпуль – дуже потужна та успішна команда з чудовим тренером. Ми хочемо вийти на поле зі своїм планом на гру та зробити все можливе задля перемоги", — заявив Бурук.
Матч між Галатасараєм та Ліверпулем відбудеться 30-го вересня, о 22:00 за київським часом.