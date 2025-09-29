Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
4
Монако
1
18 вересня
19:45
Копенгаген
2
Баєр Леверкузен
2
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
4
Кайрат
1
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
2
Наполі
0
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Барселона
2
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
5
Галатасарай
1
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Тренер Галатасарая: Ми маємо змусити Ліверпуль відчути нашу силу

29 вересня 2025

Окан Бурук, getty images

Турки прагнуть закрити поразку від Айнтрахта (1:5) в першому турі.

Головний тренер стамбульського Галатасарая Окан Бурук висловився напередодні матчу другого туру загального етапу Ліги чемпіонів з Ліверпулем. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми гратимемо проти дуже сильної команди, яка добре розпочала сезон в чемпіонаті Англії та Лізі чемпіонів, навіть незважаючи на поразку в останньому матчі (від Крістал Пелес 1:2 — прим.). 

У таких матчах на своєму полі ми маємо довести свою силу на цьому рівні. Ми гратимемо як Галатасарай і думатимемо як Галатасарай. Нам потрібно чинити сильний тиск на Ліверпуль, ми маємо змусити суперника відчути нашу силу.
Ми пройшли через перехідний період, але тепер Галатасарай має продемонструвати свою індивідуальність, і ми це зробимо. Це мій четвертий рік у команді, і це буде один із найскладніших матчів, які ми коли-небудь грали. 
 
Ліверпуль – дуже потужна та успішна команда з чудовим тренером. Ми хочемо вийти на поле зі своїм планом на гру та зробити все можливе задля перемоги", — заявив Бурук.
 
Матч між Галатасараєм та Ліверпулем відбудеться 30-го вересня, о 22:00 за київським часом.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

