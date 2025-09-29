Тренер Галатасарая: Ми маємо змусити Ліверпуль відчути нашу силу

Турки прагнуть закрити поразку від Айнтрахта (1:5) в першому турі.

Головний тренер стамбульського Галатасарая Окан Бурук висловився напередодні матчу другого туру загального етапу Ліги чемпіонів з Ліверпулем. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми гратимемо проти дуже сильної команди, яка добре розпочала сезон в чемпіонаті Англії та Лізі чемпіонів, навіть незважаючи на поразку в останньому матчі (від Крістал Пелес 1:2 — прим.).

У таких матчах на своєму полі ми маємо довести свою силу на цьому рівні. Ми гратимемо як Галатасарай і думатимемо як Галатасарай. Нам потрібно чинити сильний тиск на Ліверпуль, ми маємо змусити суперника відчути нашу силу.