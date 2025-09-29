Де Дзербі: Наша мета — вийти в плей-офф Ліги чемпіонів

На нас чекає цікаве протистояння в Марселі.

Головний тренер французького Олімпік Марсель Роберто Де Дзербі висловився напередодні матчу другого туру загального етапу Ліги чемпіонів з амстердамським Аяксом. Цитує італійського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Готуємось грати на перемогу. Ми переживаємо вдалий період, досягаємо хороших результатів та показуємо якісний футбол. Можна згадати перший тайм проти Парі Сен-Жермен, матч проти Страсбура теж був добрим. Хочемо потужно розпочати і маємо намір вийти до плей-офф Ліги чемпіонів.

Аякс — сильна команда з великою історією. Це флагман нідерландського футболу. Вони грають в атакувальному стилі, намагаються постійно пресингувати та створювати проблеми, як у грі і з м'ячем, тай й без м'яча.

Ми, як і наш суперник, зазнали поразки у першому турі Ліги чемпіонів, тому обидві команди завтра будуть налаштовані виключно на перемогу. Це буде цікава гра. Ми збираємося подарувати нашим вболівальникам яскраву гру та позитивний результат", — заявив Де Дзербі.

Матч між Марселем та Аяксом відбудеться 30-го вересня, о 22:00 за київським часом.