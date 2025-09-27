Атлетік зареєстрував Ляпорта на Лігу чемпіонів

Атлетік Більбао вніс центрального захисника Емеріка Ляпорта до заявки на Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт баскського клубу.
"Атлетік додав Емеріка Ляпорта до списку А Ліги чемпіонів УЄФА. Центральний захисник Атлетіка замінить Беньята Прадоса, який на тривалий термін вибув через травму.
Таким чином, Ляпорт буде доступний Ернесто Вальверде для майбутніх матчів Атлетіка в Лізі чемпіонів", — йдеться у заяві клубу.
Зазначимо, що Прадос раніше переніс операцію на передній хрестоподібній зв'язці лівого коліна.
Цього сезону Емерік Ляпорт відіграв за Атлетік Більбао два матчі.