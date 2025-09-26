Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
4
Монако
1
18 вересня
19:45
Копенгаген
2
Баєр Леверкузен
2
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
4
Кайрат
1
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
2
Наполі
0
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Барселона
2
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
5
Галатасарай
1
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Ліверпуль підтвердив заміну травмованого Леоні в заявці на основний етап Ліги чемпіонів

26 вересня 2025

Джованні Леоні, Getty Images

До єврокубків "червоні" залучили співвітчизника Джованні.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті повідомив про зміну в заявці клубу на основний етап Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.

Повідомляється, що УЄФА схвалив запит Ліверпуля про заміну травмованого центрального захисника Джованні Леоні. Замість 18-річного італійця "червоні" зможуть використовувати його 27-річного співвітчизника, правого вінгера Федеріко К'єзу.

Нагадаємо, за словами головного тренера Ліверпуля Арне Слота, без Леоні, який зазнав серйозної травми під час дебютного матчу, "червоні" залишилися на рік.

На рахунку К'єзи один гол і два асисти в п'яти поєдинках сезоні-2025/26.

У новій кампанії ЛЧ Ліверпуль стартував із домашньої звитяги над мадридським Атлетіко (3:2). У вівторок, 30 вересня, підопічні Слота гостюватимуть у Стамбулі в місцевого Галатасарая.

Джерело: ФК Ліверпуль

команди