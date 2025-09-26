Ліверпуль підтвердив заміну травмованого Леоні в заявці на основний етап Ліги чемпіонів

До єврокубків "червоні" залучили співвітчизника Джованні.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті повідомив про зміну в заявці клубу на основний етап Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.

Повідомляється, що УЄФА схвалив запит Ліверпуля про заміну травмованого центрального захисника Джованні Леоні. Замість 18-річного італійця "червоні" зможуть використовувати його 27-річного співвітчизника, правого вінгера Федеріко К'єзу.

Нагадаємо, за словами головного тренера Ліверпуля Арне Слота, без Леоні, який зазнав серйозної травми під час дебютного матчу, "червоні" залишилися на рік.

На рахунку К'єзи один гол і два асисти в п'яти поєдинках сезоні-2025/26.

У новій кампанії ЛЧ Ліверпуль стартував із домашньої звитяги над мадридським Атлетіко (3:2). У вівторок, 30 вересня, підопічні Слота гостюватимуть у Стамбулі в місцевого Галатасарая.