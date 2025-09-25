Владислав Кабаєв — про виліт від Пафосу: Ніби по жеребу все добре складалося, а от результат — такий собі, м’яко кажучи

Півзахисник Динамо Владислав Кабаєв в ексклюзивному інтерв’ю Football.ua згадав матчі проти Пафоса.

Динамо поступилося Пафосу в кваліфікації до Ліги чемпіонів з загальним рахунком 0:3.

— Коли в кваліфікації ЛЧ ви поступилися Пафосу, було розуміння, що ця команда здатна вийти до основного етапу ЛЧ?

— Коли першу гру провели, то так. Коли ж Пафос випав нам як суперник, то багато експертів та й вболівальників казали: “Та що там, Пафос… Кіпр”. Але коли зустрілися з ними на полі, то зрозуміли, що це не проста команда. Там немає молодих, середній вік — 28-29 років. Це дуже такі, противні суперники. В тому сенсі, що не дають грати у футбол і самі грають на якісному рівні. Умовно, якщо ми беремо Шахтар, то вони і самі грають, і нам дають грати. Якщо ж беремо більшість європейських команд – так само.

Але трапляються і такі випадки, як з Пафосом. Їх можна порівняти із сербськими командами. Вони десь можуть тебе заблокувати не за правилами, а суддя цього не побачить. Фізично дуже добре готові, з м’ячем добре рухаються, комбінують. Обидва матчі вийшли дуже складними для нас. І психологічно вони теж дуже добре готові до Ліги чемпіонів.

Звісно, хотілося їх проходити. Подивіться на наш жереб минулоріч: ми пройшли Рейнджерс і нам зовсім трохи не вистачило везіння в матчах із Зальцбургом. Сама якість гри була хорошою, але не вистачило саме результату. Цього року ніби по жеребу все добре складалося, а от результат – такий собі, м’яко кажучи. Пафос дуже здивував. Але я зараз дивлюся на них і мені подобається їхня гра. У Пафоса є футболісти хорошої якості, за ними цікаво спостерігати.

До вашої уваги повне інтерв’ю Кабаєва нашому сайту.