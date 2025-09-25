Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
4
Монако
1
18 вересня
19:45
Копенгаген
2
Баєр Леверкузен
2
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
4
Кайрат
1
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
2
Наполі
0
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Барселона
2
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
5
Галатасарай
1
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Владислав Кабаєв — про виліт від Пафосу: Ніби по жеребу все добре складалося, а от результат — такий собі, м’яко кажучи

25 вересня 2025

Владислав Кабаєв, ФК Динамо

Півзахисник Динамо Владислав Кабаєв в ексклюзивному інтерв’ю Football.ua згадав матчі проти Пафоса.

Динамо поступилося Пафосу в кваліфікації до Ліги чемпіонів з загальним рахунком 0:3.

— Коли в кваліфікації ЛЧ ви поступилися Пафосу, було розуміння, що ця команда здатна вийти до основного етапу ЛЧ?

— Коли першу гру провели, то так. Коли ж Пафос випав нам як суперник, то багато експертів та й вболівальників казали: “Та що там, Пафос… Кіпр”. Але коли зустрілися з ними на полі, то зрозуміли, що це не проста команда. Там немає молодих, середній вік — 28-29 років. Це дуже такі, противні суперники. В тому сенсі, що не дають грати у футбол і самі грають на якісному рівні. Умовно, якщо ми беремо Шахтар, то вони і самі грають, і нам дають грати. Якщо ж беремо більшість європейських команд – так само.

Але трапляються і такі випадки, як з Пафосом. Їх можна порівняти із сербськими командами. Вони десь можуть тебе заблокувати не за правилами, а суддя цього не побачить. Фізично дуже добре готові, з м’ячем добре рухаються, комбінують. Обидва матчі вийшли дуже складними для нас. І психологічно вони теж дуже добре готові до Ліги чемпіонів. 

Звісно, хотілося їх проходити. Подивіться на наш жереб минулоріч: ми пройшли Рейнджерс і нам зовсім трохи не вистачило везіння в матчах із Зальцбургом. Сама якість гри була хорошою, але не вистачило саме результату. Цього року ніби по жеребу все добре складалося, а от результат – такий собі, м’яко кажучи. Пафос дуже здивував. Але я зараз дивлюся на них і мені подобається їхня гра. У Пафоса є футболісти хорошої якості, за ними цікаво спостерігати.

До вашої уваги повне інтерв’ю Кабаєва нашому сайту.

