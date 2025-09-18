Тренер Айнтрахта: Галатасарай — видатна команда

Німці готуються до важкого протистояння.

Головний тренер франкфуртського Айнтрахта Діно Топмеллер висловився щодо майбутнього матчу першого туру загального етапу Ліги чемпіонів зі стамбульським Галатасараєм. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Галатасарай — видатна команда. У них дуже досвідчені гравці. Треба якомога менше давати їм розпоряджатися м'ячем. Це дуже складний суперник.

Грати в Лізі чемпіонів з Айнтрахтом — це щось неймовірне. Хочу сказати хлопцям: насолоджуйтесь турніром. Ми заслужили грати тут у минулому сезоні.

Ми хочемо вигравати і набирати очки. Головне проти Галатасарая — зіграти зосереджено і з бажанням перемогти. Якщо ми будемо підходити до кожної гри з таким настроєм і заручимося підтримкою вболівальників, то при певному везінні все можливо в кожному матчі проти будь-якого суперника", — заявив Топмеллер.

Матч між Айнтрахт Ф та Галатасараєм відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.