Тренер Айнтрахта: Галатасарай — видатна команда

Головний тренер франкфуртського Айнтрахта Діно Топмеллер висловився щодо майбутнього матчу першого туру загального етапу Ліги чемпіонів зі стамбульським Галатасараєм. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.
"Галатасарай — видатна команда. У них дуже досвідчені гравці. Треба якомога менше давати їм розпоряджатися м'ячем. Це дуже складний суперник.
Грати в Лізі чемпіонів з Айнтрахтом — це щось неймовірне. Хочу сказати хлопцям: насолоджуйтесь турніром. Ми заслужили грати тут у минулому сезоні.
Ми хочемо вигравати і набирати очки. Головне проти Галатасарая — зіграти зосереджено і з бажанням перемогти. Якщо ми будемо підходити до кожної гри з таким настроєм і заручимося підтримкою вболівальників, то при певному везінні все можливо в кожному матчі проти будь-якого суперника", — заявив Топмеллер.
Матч між Айнтрахт Ф та Галатасараєм відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.