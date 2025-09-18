Конте: Підходимо до гри з Манчестер Сіті зі Скудетто на грудях

Італійці серйозно налаштовуються на битву у Манчестері.

Головний тренер італійського Наполі Антоніо Конте висловився напередодні матчу першого туру загального етапу Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті. Його слова наводить Tuttosport.

"Повернення до Англії завжди приємне. Досвід роботи в Челсі та Тоттенгемі залишився в серці, рівень футболу тут дуже високий.

Повертатися до Манчестера в рамках головного єврокубка з чемпіоном Італії — це предмет гордості. Ми зустрічаємося з топ-клубом і видатним тренером. Підходимо до гри зі смиренністю, зі Скудетто на грудях після неймовірного сезону. Ми немов учні, які йдуть до майстрів, щоб вчитися та порівняти себе з найсильнішими.

Новий формат Ліги чемпіонів показав, що ніхто не може недооцінювати суперників. Минулого року навіть "Сіті" та Реал боролися за вихід у плей-оф. Рівень конкуренції високий, і ми підходимо до гри з радістю та ентузіазмом.

Неважливо, з якого чемпіонату гравці, головне — їхній внесок. Гойлунн приїхав з величезним бажанням. У нього не все вийшло в Манчестер Юнайтед, але в 22 роки він має велике майбутнє. Моє завдання — розвивати його, як і Лукку з Амброзіно. МакТоміней — гравець з величезним потенціалом, я дивувався, чому він не домінував в Англії. Він насолоджується грою у нас, і ми щасливі, що він з нами.

З минулого року ми почали вибудовувати команду, зміцнюючи стабільність після сезону з великою кількістю пропущених голів. Ми продовжуємо цей шлях, не змінюючи філософію", — заявив Конте.

