Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
-
Монако
-
18 вересня
19:45
Копенгаген
-
Баєр Леверкузен
-
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Конте: Підходимо до гри з Манчестер Сіті зі Скудетто на грудях

18 вересня 2025

Антоніо Конте, getty images

Італійці серйозно налаштовуються на битву у Манчестері.

Головний тренер італійського Наполі Антоніо Конте висловився напередодні матчу першого туру загального етапу Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті. Його слова наводить Tuttosport.

"Повернення до Англії завжди приємне. Досвід роботи в Челсі та Тоттенгемі залишився в серці, рівень футболу тут дуже високий.

Повертатися до Манчестера в рамках головного єврокубка з чемпіоном Італії — це предмет гордості. Ми зустрічаємося з топ-клубом і видатним тренером. Підходимо до гри зі смиренністю, зі Скудетто на грудях після неймовірного сезону. Ми немов учні, які йдуть до майстрів, щоб вчитися та порівняти себе з найсильнішими.

Новий формат Ліги чемпіонів показав, що ніхто не може недооцінювати суперників. Минулого року навіть "Сіті" та Реал боролися за вихід у плей-оф. Рівень конкуренції високий, і ми підходимо до гри з радістю та ентузіазмом.

Неважливо, з якого чемпіонату гравці, головне — їхній внесок. Гойлунн приїхав з величезним бажанням. У нього не все вийшло в Манчестер Юнайтед, але в 22 роки він має велике майбутнє. Моє завдання — розвивати його, як і Лукку з Амброзіно. МакТоміней — гравець з величезним потенціалом, я дивувався, чому він не домінував в Англії. Він насолоджується грою у нас, і ми щасливі, що він з нами.

З минулого року ми почали вибудовувати команду, зміцнюючи стабільність після сезону з великою кількістю пропущених голів. Ми продовжуємо цей шлях, не змінюючи філософію", — заявив Конте.

Раніше Пеп Гвардіола висловився про майбутню гру з Наполі.

Джерело: Tuttosport

команди