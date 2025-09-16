Атлетік — Арсенал 0:2 Відео голів та огляд матчу 16.09.2025

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 16 вересня 2025 року.

Лондонський Арсенал відкрив новий сезон Ліги чемпіонів виїзною перемогою над Атлетіком Більбао — 2:0.

Перший тайм минув у боротьбі без гострих моментів. Господарі обмежилися ударом Беренгера повз ворота, а «каноніри» запам’яталися хіба що спробою Йокереса головою.

Після перерви команда Мікеля Артети перехопила контроль над грою й вирішальними стали заміни тренера. На 72-й хвилині Габріель Мартінеллі, який щойно з’явився на полі, відкрив рахунок після передачі Троссара. А під завісу матчу бельгієць сам поставив крапку — 2:0.

Атлетік повернувся до групового етапу ЛЧ після 11-річної перерви, однак сенсації на Сан-Мамес не сталося.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетік Більбао — Арсенал в основному раунді Ліги чемпіонів-2025/26:

Атлетік — Арсенал 0:2

Голи: Мартінеллі, 72, Троссар, 87



Атлетік: Сімон — Горосабель, Вівіан, Паредес, Бойро (Берчіче, 68) — Весга (Рего, 81), Хаурегісар — І. Вільямс, Сансет (Гурусета, 68), Наварро (Гомес, 61, Серрано, 81) — Беренгер.



Арсенал: Рая — Тімбер, Москера, Габріел, Калафіорі (Інкап'є, 90+1) — Меріно, Субіменді, Райс — Мадуеке (Нергор, 90), Йокерес (Троссар, 65), Езе (Мартінеллі, 71).



Попередження: Райс, Субіменді, Мадуеке