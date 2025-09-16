Напруга перед матчем Реал — Марсель: сутичка фанатів у Мадриді

Конфлікт між вболівальниками призвів до втручання кінної поліції.

У вівторок, 16 вересня, на стадіоні Сантьяго Бернабеу в Мадриді відбувається матч першого туру основного раунду Ліги чемпіонів між мадридським Реалом і французьким Марселем. Стартовий свисток пролунав о 22:00 за київським часом.

Перед початком зустрічі сталася сутичка між фанатами обох клубів. Конфлікт вийшов за межі звичайного протистояння, через що в ситуацію була змушена втрутитися кінна поліція Мадрида, щоб розігнати вболівальників та відновити порядок.

Після першого тайму рахунок в матчі Реал Мадрид — Марсель 1:1.