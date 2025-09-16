Уніон Сент-Жилуаз шокує ПСВ у стартовому турі Ліги чемпіонів

Бельгійці оформили розгром у Ейндговені.

Вже на 9-й хвилині рахунок було відкрито — форвард Уніона Проміс Девід (він же Еммануель Девід) реалізував пенальті, розвівши м’яч і Матея Коваржа по різних кутах. Канадський нападник, добре знайомий українським уболівальникам по нещодавньому спарингу збірної, став автором першого гола в основному етапі ЛЧ 2025/26.

На 39-й хвилині Ель Хадж подвоїв перевагу бельгійців після провалу захисту ПСВ у центральній зоні. А вже у другому таймі Кевін Мак Аллістер, брат зірки Ліверпуля Алексіса, довів рахунок до розгромного — 3:0.

Гол престижу для ПСВ оформив Рубен ван Боммель, син легендарного Марка ван Боммеля. Однак це не врятувало "фермерів" від гучного домашнього провалу — 1:3.

ПСВ — Юніон Сент-Жилуаз 1:3

Голи: ван Боммел, 90 - Девід, 9 (пен), Аїт Ель-Хадж, 39, Мак Аллістер, 81

ПСВ: Коварж — Дест, Фламінго, Обіспо (Салах-Еддін, 46), Гасеровські — Сайбарі (Ваннер, 74), Схаутен (Тіл, 46), Верман — Перішич, Пепі (Боаду, 74), ван Боммел

Юніон Сент-Жилуаз: Схерпен — Халаїлі, Мак Аллістер, Берджесс, Лейсен — -, Зорган, Расмуссен — Родрігес (Схоофс, 88), Девід (Гігер, 67), Н'янг