Арсенал відкрив сезон Ліги чемпіонів перемогою над Атлетіком

Команда Мікеля Артети за рахунок успішних замін дотиснула непросту гру до переможного фіналу.

У минулому розіграші Ліги чемпіонів УЄФА лондонський Арсенал на чолі з Мікелем Артетою вдалось зупинити французькому Парі Сен-Жермен лише на стадії півфіналу, після чого команда Луїса Енріке зрештою здобула головний трофей. А вже в новій кампанії "каноніри", які фінішували другими в англійській Прем’єр-лізі, були серед тих, хто відкривав основний раунд матчем за своєї участі.

Суперник у них був до речі дуже принциповий — баскський Атлетік, який у попередній кампанії дуже непогано виступав у Лізі Європи УЄФА й так само дістався півфіналу, але інший англійський клуб, Манчестер Юнайтед, не пустив "левів" у домашній для команди Ернесто Вальверде фінал. Проте, судячи з того, як місцева торсида заповнила вщент трибуни Сан-Мамес, для них "фінал" був уже в першому турі Ліги чемпіонів, де команда не грала довгих 11 років.

У підсумку перший тайм команди витратили на те, аби придивлятись до гри одна одної. Підопічні Артети при цьому ще й починали не надто активно, і доволі швидко Райс "присів" на попередження за підкат у ноги Хаурегісара поблизу власного штрафного. Але й тиск від команди Вальверде був не таким уже й наполегливим, а точніше обходився без ризику отримати контратаки, що за швидких флангів у суперників було не такою вже й поганою ідеєю.

Лише ближче до середини першого тайму гості почали виходити з власної половини за одразу створили гольовий момент. Подача Тімбера з глибини правого флангу завершилась на дальній удар Йокереса повз ворота головою в падінні, а от коли швед наступного разу стрибав у чужому штрафному, то стався прикрий епізод — Габріел врізався головою партнеру в потилицю, тож того довелось бинтувати на місці. Баски тим часом свій перший і єдиний реальний гольовий момент створили наприкінці тайму, коли удар Беренгера з лівого краю штрафного полетів повз дальню стійку. Не надто яскраве видовище.

У другому таймі гра майже одразу перейшла під контроль канонірів, які звично навантажували фланги, але особливих загострень не відчувалось. Атлетік натомість лише одного разу непогано вийшов до контратаки, Іньякі Вільямс ударом із правого флангу штрафного в ближній воротаря не переграв, тож і говорити немає про що в контексті команди Вальверде після перерви.

Тим часом Артета почав робити заміни й так вийшло, що повністю вгадав із свіжими гравцями. Троссар з’явився на полі трохи раніше за Мартінеллі, але коли й бразильський партнер був у грі, то одразу ж запустив його на побачення з воротарем, а той, за рахунок частки везіння, переграв Сімона в ближньому бою ударом під воротаря. А трохи пізніше Габріель віддав алаверді своєму партнеру із стрімкої атаки через лівий фланг, і той розстріляв ближній кут. Також із рикошетом. Проте перевага Арсеналу на м’ячі в другому таймі дозволяла говорити, що це були не випадковості.

У наступному турі баскський Атлетік поїде до дортмундської Боруссії, а лондонський Арсенал прийматиме грецький Олімпіакос.Атлетік —0:2Мартінеллі, 72, Троссар, 87Сімон — Горосабель, Вівіан, Паредес, Бойро (Берчіче, 68) — Весга (Рего, 81), Хаурегісар — І. Вільямс, Сансет (Гурусета, 68), Наварро (Гомес, 61, Серрано, 81) — Беренгер.Рая — Тімбер, Москера, Габріел, Калафіорі (Інкап'є, 90+1) — Меріно, Субіменді, Райс — Мадуеке (Нергор, 90), Йокерес (Троссар, 65), Езе (Мартінеллі, 71).Попередження: Райс, Субіменді, Мадуеке