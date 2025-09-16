Луїс Енріке хоче перемогти в Лізі чемпіонів вдруге поспіль

Тренер ПСЖ поділився амбітними планами перед матчем із Аталантою.

Луїс Енріке заявив про намір виграти Лігу чемпіонів вдруге поспіль. У середу ПСЖ прийматиме Аталанту в 1-му турі групового етапу турніру.

"Я не бачу відмінностей від минулого року. Кожна гра складна. Ми граємо трохи гірше? Я не згоден. Ми завжди аналізуємо те, що робимо. Минулий сезон був складним через низьку ефективність, але це нормальний процес для команди, яка прагне вдосконалюватися. Зараз у Лізі чемпіонів у нас більше впевненості, ніж торік", — цитує слова Енріке RMC.

Він підкреслив амбітну мету клубу. "Після завоювання європейського титулу наша ціль, як і клубу, міста та наших вболівальників, — знову увійти в історію й виграти Лігу чемпіонів вдруге поспіль. Ми маємо бути амбітними. У моєму менталітеті закладене прагнення вдосконалюватися, показувати гравцям, що не можна зупинятися", — додав тренер.

Енріке також зосередився на мотивації команди. "Завоювати перший титул завжди непросто, бо гравці не думають, що здатні його виграти. Але ми показали їм шлях. Тепер весь ПСЖ і молоді гравці хочуть перемагати, бо знають, що на це здатні. Для мене важче виграти перший раз, ніж другий чи третій. Мені не потрібно нічого робити для додаткової мотивації, гравці такі ж амбітні, як і минулого сезону. Ми впевнені, що в нас є шанс знову здобути цей трофей", — підсумував він.