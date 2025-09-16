Де Дзербі: Усі знають, що таке Бернабеу. Я хвилююся не менше, ніж гравці Марселя

Роберто Де Дзербі, getty images

Тренер поділився емоціями перед поєдинком із Реалом.

Головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі висловив очікування від матчу 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Реала.

"Звісно, ми воліємо грати вдома, але приїзд до Мадрида — це привід для гордості. Участь у Лізі чемпіонів викликає в нас величезне відчуття відповідальності, адже в Марселі до цього ставляться серйозно. Усі знають, що таке Бернабеу", — цитує слова Де Дзербі Marca.

Він наголосив на важливості тактичної дисципліни та сміливості в атаці. "Це матч, де треба бути максимально уважним. У нападі не можна втрачати сміливість, бо без неї немає сенсу виходити на такі ігри. Ми повинні рухатися вперед, цей матч — не свято", — додав тренер.

Де Дзербі також зізнався у власному хвилюванні. "Це мій другий приїзд, і я хвилююся не менше, ніж гравці. Цей стадіон вражає кожного, і це важливий етап. Ми намагатимемося зробити участь у Лізі чемпіонів звичкою", — підсумував він.

Гра Реал — Марсель відбудеться 16 вересня, початок о 22:00. 

Джерело: Marca

