Воротар Арсенала Рая висловився про шанси на перемогу в ЛЧ: Грати треба тільки заради цього

16 вересня 2025

Давід Рая, Getty Images

Іспанець поділився амбіціями перед матчем із Атлетіком.

Воротар лондонського Арсенала Давід Рая поділився думками про очікування від матчу Ліги чемпіонів проти Атлетіка.

"Я перейшов до Арсенала, щоб зробити наступний крок у своїй кар’єрі. Думаю, це було правильне рішення. Коли я тільки приєднався, першим номером був Арон Рамсдейл. Я просто намагався максимально викладатися на полі й поза ним, щоб дати тренеру привід спробувати мене", — сказав Райя на прес-конференції.

Він підкреслив впевненість команди в своїх силах. "У нас є віра, ми хочемо перемогти. Ми — Арсенал, і ми граємо заради перемог, у цьому немає сумнівів. Грати треба тільки заради цього. Попереду довгий шлях у Лізі чемпіонів і Прем’єр-лізі", — додав іспанець.

Гра Атлетік — Арсенал відбудеться 16 вересня, початок о 19:45.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

