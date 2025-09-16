Альварес та Кардосо пропустять матч проти Ліверпуля

У "матрацників" є кілька кадрових втрат перед стартом у єврокубках.

Нападник Атлетіко Хуліан Альварес і півзахисник Джонні Кардосо не зможуть допомогти своїй комнаді в матчі стартового туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

В обох гравців травми після минулих матчів у чемпіонаті Іспанії, через що їх виключили із заявки на майбутній поєдинок.

У нинішньому сезоні Альварес провів чотири матчі, в яких відзначився одним голом та одним асистом. На рахунку Кардосо три зустрічі без результативних дій.

Нагадаємо, матч Ліверпуль – Атлетіко відбудеться завтра, 17 вересня, о 22:00 за Києвом.