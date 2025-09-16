Ямал не допоможе Барселоні в матчі ЛЧ з Ньюкаслом

Вінгер травмований після матчу за збірну Іспанії.

Вінгер Барселони Ламін Ямал не зіграє в стартовому матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти Ньюкасла, повідомляє Marca.

18-річний футболіст не може повноцінно тренуватися через травму, отриману в розташуванні збірної Іспанії. Він відчуває дискомфорт у спині після відборової гри ЧМ із Болгарією.

4 вересня збірна Іспанії перемогла Болгарію (3:0), а 7 вересня розгромила Туреччину (6:0). Ямал у цих матчах відзначився 3 асистами.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік звинуватив збірну Іспанії в тому, що вони не подбали про здоров’я Ямаля.

