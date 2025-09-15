Іньякі Вільямс — перед грою з Арсеналом: Ми роками працювали заради того, щоб завтрашній день став реальністю

В Більбао повертається гімн Ліги чемпіонів.

Один з лідерів Атлетіка Більбао Іньякі Вільямс поділився своїми очікуваннями від матчу першого туру загального етапу Ліги чемпіонів з лондонським Арсеналом. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Сподіваюся, мені вдасться дебютувати в Лізі чемпіонів з перемоги, шкода, що не вийшло зробити це з Ніко (Вільямсом, рідний брат Іньякі — прим.). Чекаємо на матч з великим нетерпінням. Для багатьох гравців це буде перший матч у Лізі чемпіонів. Ми роками працювали заради того, щоб завтрашній день став реальністю.

Ми дуже вимогливі до себе і хочемо досягти найкращих результатів. Буде непросто пройти загальний етап, але у нас є шанс. Сподіваюся, нас чекають такі ж чудові єврокубкові вечори, як і минулого року.

Меріно та Субіменді? Вони повертаються додому, їхні сім'ї та друзі будуть поруч, і вони зможуть їх побачити, це додатковий стимул для них. Але ми нікого не боїмося, нам не страшно. Це буде дуже цікавий матч. Ми налаштовані лише на перемогу", — заявив Вільямс.

Зазначимо, що востаннє Атлетік Більбао грав в основному раунді Ліги чемпіонів в сезоні-2014/15 в одній групі з донецьким Шахтарем (0:0, 1:0). Тоді басками також керував Ернесто Вальверде.