Црвена Звезда
1
Пафос
2
19 серпня
22:00
Ференцварош
1
Карабах
3
19 серпня
22:00
Рейнджерс
1
Брюгге
3
19 серпня
22:00
Фенербахче
0
Бенфіка
0
20 серпня
22:00
Базель
1
Копенгаген
1
20 серпня
22:00
Буде/Глімт
5
Штурм
0
20 серпня
22:00
Селтік
0
Кайрат
0
20 серпня
22:00
Кайрат
0
Селтік
0
26 серпня
19:45
Пафос
1
Црвена Звезда
1
26 серпня
22:00
Штурм
2
Буде/Глімт
1
26 серпня
22:00
Карабах
2
Ференцварош
3
27 серпня
19:45
Копенгаген
2
Базель
0
27 серпня
22:00
Брюгге
6
Рейнджерс
0
27 серпня
22:00
Бенфіка
1
Фенербахче
0
27 серпня
22:00
Атлетік Більбао
-
Арсенал
-
16 вересня
19:45
ПСВ
-
Юніон Сент-Жилуаз
-
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
-
Марсель
-
16 вересня
22:00
Бенфіка
-
Карабах
-
16 вересня
22:00
Ювентус
-
Боруссія Дортмунд
-
16 вересня
22:00
Тоттенгем
-
Вільярреал
-
16 вересня
22:00
Славія Прага
-
Буде/Глімт
-
17 вересня
19:45
Олімпіакос
-
Пафос
-
17 вересня
19:45
Баварія
-
Челсі
-
17 вересня
22:00
Аякс
-
Інтер
-
17 вересня
22:00
ПСЖ
-
Аталанта
-
17 вересня
22:00
Ліверпуль
-
Атлетіко Мадрид
-
17 вересня
22:00
Копенгаген
-
Баєр Леверкузен
-
18 вересня
19:45
Брюгге
-
Монако
-
18 вересня
19:45
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00

Іньякі Вільямс — перед грою з Арсеналом: Ми роками працювали заради того, щоб завтрашній день став реальністю

15 вересня 2025

Іньякі Вільямс, uefa

В Більбао повертається гімн Ліги чемпіонів.

Один з лідерів Атлетіка Більбао Іньякі Вільямс поділився своїми очікуваннями від матчу першого туру загального етапу Ліги чемпіонів з лондонським Арсеналом. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Сподіваюся, мені вдасться дебютувати в Лізі чемпіонів з перемоги, шкода, що не вийшло зробити це з Ніко (Вільямсом, рідний брат Іньякі — прим.). Чекаємо на матч з великим нетерпінням. Для багатьох гравців це буде перший матч у Лізі чемпіонів. Ми роками працювали заради того, щоб завтрашній день став реальністю.

Ми дуже вимогливі до себе і хочемо досягти найкращих результатів. Буде непросто пройти загальний етап, але у нас є шанс. Сподіваюся, нас чекають такі ж чудові єврокубкові вечори, як і минулого року.

Меріно та Субіменді? Вони повертаються додому, їхні сім'ї та друзі будуть поруч, і вони зможуть їх побачити, це додатковий стимул для них. Але ми нікого не боїмося, нам не страшно. Це буде дуже цікавий матч. Ми налаштовані лише на перемогу", — заявив Вільямс.

Зазначимо, що востаннє Атлетік Більбао грав в основному раунді Ліги чемпіонів в сезоні-2014/15 в одній групі з донецьким Шахтарем (0:0, 1:0). Тоді басками також керував Ернесто Вальверде.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

