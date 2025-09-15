Вальверде: Гру з Арсеналом можна порівняти з матчами проти Реала або Барселони

На нас чекає цікаве протистояння двох іспанських тренерів.

Головний тренер Атлетіка Більбао Ернесто Вальверде висловився напередодні першого матчу загального етапу Ліги чемпіонів з лондонським Арсеналом. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Раді, що граємо в цьому турнірі і хочемо боротися. Знаємо, що складність зростає, суперники не будуть нам нічого дарувати, але це хороша можливість перевірити себе.

Коли граєш проти одного з фаворитів турніру і Прем'єр-ліги, потрібно бути гранично обережним, використовувати свої можливості і не пропускати багато голів. Вони грають дуже швидко, притискаючи тебе до воріт. Це можна порівняти з матчами проти Реала або Барселони. Проти таких команд потрібно грати ідеально.

Меріно та Субіменді? Вони завжди успішно грали. Це ті самі гравці, які виступали за Реал Сосьєдад. Вони дуже добре почали в Арсеналі. У них є якості, які дозволяють заявити про себе. Вони знають нас, і це перевага, але ми теж їх знаємо. Зустріч з ними — додаткова мотивація для нас", — заявив Вальверде.

Матч між Атлетіком Більбао та Арсеналом відбудеться 16 вересня, о 19:45 за київським часом.