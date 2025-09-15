Црвена Звезда
1
Пафос
2
19 серпня
22:00
Ференцварош
1
Карабах
3
19 серпня
22:00
Рейнджерс
1
Брюгге
3
19 серпня
22:00
Фенербахче
0
Бенфіка
0
20 серпня
22:00
Базель
1
Копенгаген
1
20 серпня
22:00
Буде/Глімт
5
Штурм
0
20 серпня
22:00
Селтік
0
Кайрат
0
20 серпня
22:00
Кайрат
0
Селтік
0
26 серпня
19:45
Пафос
1
Црвена Звезда
1
26 серпня
22:00
Штурм
2
Буде/Глімт
1
26 серпня
22:00
Карабах
2
Ференцварош
3
27 серпня
19:45
Копенгаген
2
Базель
0
27 серпня
22:00
Брюгге
6
Рейнджерс
0
27 серпня
22:00
Бенфіка
1
Фенербахче
0
27 серпня
22:00
Атлетік Більбао
-
Арсенал
-
16 вересня
19:45
ПСВ
-
Юніон Сент-Жилуаз
-
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
-
Марсель
-
16 вересня
22:00
Бенфіка
-
Карабах
-
16 вересня
22:00
Ювентус
-
Боруссія Дортмунд
-
16 вересня
22:00
Тоттенгем
-
Вільярреал
-
16 вересня
22:00
Славія Прага
-
Буде/Глімт
-
17 вересня
19:45
Олімпіакос
-
Пафос
-
17 вересня
19:45
Баварія
-
Челсі
-
17 вересня
22:00
Аякс
-
Інтер
-
17 вересня
22:00
ПСЖ
-
Аталанта
-
17 вересня
22:00
Ліверпуль
-
Атлетіко Мадрид
-
17 вересня
22:00
Копенгаген
-
Баєр Леверкузен
-
18 вересня
19:45
Брюгге
-
Монако
-
18 вересня
19:45
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00

Вальверде: Гру з Арсеналом можна порівняти з матчами проти Реала або Барселони

15 вересня 2025

Ернесто Вальверде, uefa

На нас чекає цікаве протистояння двох іспанських тренерів.

Головний тренер Атлетіка Більбао Ернесто Вальверде висловився напередодні першого матчу загального етапу Ліги чемпіонів з лондонським Арсеналом. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Раді, що граємо в цьому турнірі і хочемо боротися. Знаємо, що складність зростає, суперники не будуть нам нічого дарувати, але це хороша можливість перевірити себе.

Коли граєш проти одного з фаворитів турніру і Прем'єр-ліги, потрібно бути гранично обережним, використовувати свої можливості і не пропускати багато голів. Вони грають дуже швидко, притискаючи тебе до воріт. Це можна порівняти з матчами проти Реала або Барселони. Проти таких команд потрібно грати ідеально.

Меріно та Субіменді? Вони завжди успішно грали. Це ті самі гравці, які виступали за Реал Сосьєдад. Вони дуже добре почали в Арсеналі. У них є якості, які дозволяють заявити про себе. Вони знають нас, і це перевага, але ми теж їх знаємо. Зустріч з ними — додаткова мотивація для нас", — заявив Вальверде.

Матч між Атлетіком Більбао та Арсеналом відбудеться 16 вересня, о 19:45 за київським часом.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди