Црвена Звезда
1
Пафос
2
19 серпня
22:00
Ференцварош
1
Карабах
3
19 серпня
22:00
Рейнджерс
1
Брюгге
3
19 серпня
22:00
Фенербахче
0
Бенфіка
0
20 серпня
22:00
Базель
1
Копенгаген
1
20 серпня
22:00
Буде/Глімт
5
Штурм
0
20 серпня
22:00
Селтік
0
Кайрат
0
20 серпня
22:00
Кайрат
0
Селтік
0
26 серпня
19:45
Пафос
1
Црвена Звезда
1
26 серпня
22:00
Штурм
2
Буде/Глімт
1
26 серпня
22:00
Карабах
2
Ференцварош
3
27 серпня
19:45
Копенгаген
2
Базель
0
27 серпня
22:00
Брюгге
6
Рейнджерс
0
27 серпня
22:00
Бенфіка
1
Фенербахче
0
27 серпня
22:00
Атлетік Більбао
-
Арсенал
-
16 вересня
19:45
ПСВ
-
Юніон Сент-Жилуаз
-
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
-
Марсель
-
16 вересня
22:00
Бенфіка
-
Карабах
-
16 вересня
22:00
Ювентус
-
Боруссія Дортмунд
-
16 вересня
22:00
Тоттенгем
-
Вільярреал
-
16 вересня
22:00
Славія Прага
-
Буде/Глімт
-
17 вересня
19:45
Олімпіакос
-
Пафос
-
17 вересня
19:45
Баварія
-
Челсі
-
17 вересня
22:00
Аякс
-
Інтер
-
17 вересня
22:00
ПСЖ
-
Аталанта
-
17 вересня
22:00
Ліверпуль
-
Атлетіко Мадрид
-
17 вересня
22:00
Копенгаген
-
Баєр Леверкузен
-
18 вересня
19:45
Брюгге
-
Монако
-
18 вересня
19:45
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00

УЄФА зняв дискваліфікацію з Фліка

12 вересня 2025

Зорг та Флік, getty images

Німці були покарані за півфінал Ліги чемпіонів проти Інтера.

УЄФА задовольнив апеляцію Барселони на рішення організації стосовно дискваліфікації головного тренера каталонської команди Гансі Фліка та його помічника Маркуса Зорга. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, обидва тренери були дискваліфіковані на один матч за інцидент, що стався в кінці півфіналу Ліги чемпіонів минулого сезону між Інтером і Барселоною , який завершився вильотом "блаугранас".

"Призупинити виконання дискваліфікації, накладеної на пана Ганса-Дітера Фліка та пана Маркуса Зорга на наступний матч клубних змагань УЄФА, в якому вони мали взяти участь, у зв'язку з порушенням загальних принципів і основних правил гідної поведінки (відповідно до статей 11.1 і 11.2b Регламенту УЄФА), і залишити їх на випробувальний термін в один рік", — йдеться в резолюції УЄФА.

Це означає, що вони зможуть керувати Барселоною в матчі проти Ньюкасла в 1 турі загального етапу Ліги чемпіонів.

Джерело: Marca

команди
статті на тему:
Камп Ноу, getty images 10 вересня 2025 Барселона готується до повернення на Камп Ноу у матчі проти Реал Сосьєдад
Frenkie de Jong, getty images 06 вересня 2025 Барселона запропонувала контракт де Йонгу — MD
Гаві, Getty Images 12 вересня 2025 Гаві може пропустити до шести тижнів через травму коліна