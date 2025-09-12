УЄФА зняв дискваліфікацію з Фліка

Німці були покарані за півфінал Ліги чемпіонів проти Інтера.

УЄФА задовольнив апеляцію Барселони на рішення організації стосовно дискваліфікації головного тренера каталонської команди Гансі Фліка та його помічника Маркуса Зорга. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, обидва тренери були дискваліфіковані на один матч за інцидент, що стався в кінці півфіналу Ліги чемпіонів минулого сезону між Інтером і Барселоною , який завершився вильотом "блаугранас".

"Призупинити виконання дискваліфікації, накладеної на пана Ганса-Дітера Фліка та пана Маркуса Зорга на наступний матч клубних змагань УЄФА, в якому вони мали взяти участь, у зв'язку з порушенням загальних принципів і основних правил гідної поведінки (відповідно до статей 11.1 і 11.2b Регламенту УЄФА), і залишити їх на випробувальний термін в один рік", — йдеться в резолюції УЄФА.

Це означає, що вони зможуть керувати Барселоною в матчі проти Ньюкасла в 1 турі загального етапу Ліги чемпіонів.