Црвена Звезда
1
Пафос
2
19 серпня
22:00
Ференцварош
1
Карабах
3
19 серпня
22:00
Рейнджерс
1
Брюгге
3
19 серпня
22:00
Фенербахче
0
Бенфіка
0
20 серпня
22:00
Базель
1
Копенгаген
1
20 серпня
22:00
Буде/Глімт
5
Штурм
0
20 серпня
22:00
Селтік
0
Кайрат
0
20 серпня
22:00
Кайрат
0
Селтік
0
26 серпня
19:45
Пафос
1
Црвена Звезда
1
26 серпня
22:00
Штурм
2
Буде/Глімт
1
26 серпня
22:00
Карабах
2
Ференцварош
3
27 серпня
19:45
Копенгаген
2
Базель
0
27 серпня
22:00
Брюгге
6
Рейнджерс
0
27 серпня
22:00
Бенфіка
1
Фенербахче
0
27 серпня
22:00
Атлетік Більбао
-
Арсенал
-
16 вересня
19:45
ПСВ
-
Юніон Сент-Жилуаз
-
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
-
Марсель
-
16 вересня
22:00
Бенфіка
-
Карабах
-
16 вересня
22:00
Ювентус
-
Боруссія Дортмунд
-
16 вересня
22:00
Тоттенгем
-
Вільярреал
-
16 вересня
22:00
Славія Прага
-
Буде/Глімт
-
17 вересня
19:45
Олімпіакос
-
Пафос
-
17 вересня
19:45
Баварія
-
Челсі
-
17 вересня
22:00
Аякс
-
Інтер
-
17 вересня
22:00
ПСЖ
-
Аталанта
-
17 вересня
22:00
Ліверпуль
-
Атлетіко Мадрид
-
17 вересня
22:00
Копенгаген
-
Баєр Леверкузен
-
18 вересня
19:45
Брюгге
-
Монако
-
18 вересня
19:45
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00

Фінал Ліги чемпіонів-2026/27 відбудеться на Ванда Метрополітано

11 вересня 2025

Ванда Метрополітано, УЄФА

УЄФА затвердив господарів головних фіналів клубних турнірів найближчих років.

УЄФА затвердив господарів головних фіналів клубних турнірів найближчих років

Виконавчий комітет УЄФА на засіданні в албанській Тирані визначив міста, які приймуть фінали європейських клубних турнірів у найближчі роки.

Фінал Ліги чемпіонів-2027 відбудеться у Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітано. Жіночий фінал Ліги чемпіонів у тому ж році прийме варшавський стадіон Народови.

Також було визначено господарів інших турнірів:

Суперкубок УЄФА-2026 – Зальцбург (Австрія)

Фінал футзальної Ліги чемпіонів-2026 – Пезаро (Італія)

Євро-2027 з футзалу U-19 – Астана (Казахстан)

Жіночий чемпіонат Європи-2027 з футзалу – Осієк (Хорватія)

Крім того, Виконком УЄФА ухвалив поправку до регламенту чоловічих клубних турнірів сезону-2025/26. Тепер клуби зможуть робити одну тимчасову заміну польового гравця, який отримав довготривалу травму або вибув через серйозну хворобу, до шостого туру групового етапу включно.

Метою цього рішення є уникнення несправедливого скорочення складів і зменшення ризику перевантаження футболістів.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

