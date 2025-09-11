Фінал Ліги чемпіонів-2026/27 відбудеться на Ванда Метрополітано

УЄФА затвердив господарів головних фіналів клубних турнірів найближчих років.

Виконавчий комітет УЄФА на засіданні в албанській Тирані визначив міста, які приймуть фінали європейських клубних турнірів у найближчі роки.

Фінал Ліги чемпіонів-2027 відбудеться у Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітано. Жіночий фінал Ліги чемпіонів у тому ж році прийме варшавський стадіон Народови.

Також було визначено господарів інших турнірів:

Суперкубок УЄФА-2026 – Зальцбург (Австрія)

Фінал футзальної Ліги чемпіонів-2026 – Пезаро (Італія)

Євро-2027 з футзалу U-19 – Астана (Казахстан)

Жіночий чемпіонат Європи-2027 з футзалу – Осієк (Хорватія)

Крім того, Виконком УЄФА ухвалив поправку до регламенту чоловічих клубних турнірів сезону-2025/26. Тепер клуби зможуть робити одну тимчасову заміну польового гравця, який отримав довготривалу травму або вибув через серйозну хворобу, до шостого туру групового етапу включно.

Метою цього рішення є уникнення несправедливого скорочення складів і зменшення ризику перевантаження футболістів.