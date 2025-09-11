Фінал Ліги чемпіонів-2027 відбудеться на Ванда Метрополітано в Мадриді — ЗМІ

Найближчим часом буде офіційне оголошення.

В керівних органах УЄФА визначилися з місцем проведення фіналу Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

За інформацією іспанського видання COPE, вирішальний матч найпрестижнішого клубного турніру Європи у 2027 році прийматиме Ванда Метрополітано, домашня арена мадридського Атлетіко.

Зазначимо, що у 2019 році вищезазначений стадіон вже приймав фінал ЛЧ — тоді англійський Ліверпуль був сильнішим за лондонський Тоттенгем (2:0).

Нагадаємо, у 2026 році фінал Ліги чемпіонів прийматиме Пушкаш Арена, що розташована у Будапешті.