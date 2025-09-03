Тоттенгем не заявив Теля на Лігу чемпіонів

Одразу кілька гравців "шпор" залишилися поза єврокубковим списком.

Тоттенгем не включив нападника Матіса Теля до своєї заявки на Лігу чемпіонів сезону-2025/26, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Окрім 20-річного форварда, місця у складі також не знайшлося для захисників Раду Дрегушіна та Кота Такаї, півзахисники Іва Біссума і Джеймса Меддисона, а також вінгера Деяна Кулусевські.

Причини таких рішень клуб офіційно не пояснив. Очікується, що новий головний тренер Тоттенгема Томас Франк розраховуватиме на цих футболістів саме у внутрішніх турнірах, тоді як європейську кампанію команда проведе з іншим підбором виконавців.

Ознайомитися з повної заявкою Тоттенгема на Лігу чемпіонів ви можете за цим посиланням.