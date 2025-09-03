Црвена Звезда
Тоттенгем не заявив Теля на Лігу чемпіонів

03 вересня 2025

Тоттенгем не заявив Теля на Лігу чемпіонів

Одразу кілька гравців "шпор" залишилися поза єврокубковим списком.

Тоттенгем не включив нападника Матіса Теля до своєї заявки на Лігу чемпіонів сезону-2025/26, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Окрім 20-річного форварда, місця у складі також не знайшлося для захисників Раду Дрегушіна та Кота Такаї, півзахисники Іва Біссума і Джеймса Меддисона, а також вінгера Деяна Кулусевські.

Причини таких рішень клуб офіційно не пояснив. Очікується, що новий головний тренер Тоттенгема Томас Франк розраховуватиме на цих футболістів саме у внутрішніх турнірах, тоді як європейську кампанію команда проведе з іншим підбором виконавців.

Ознайомитися з повної заявкою Тоттенгема на Лігу чемпіонів ви можете за цим посиланням.

 

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

