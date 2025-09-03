Одному з новачків Наполі не знайшлось місця в заявці на Лігу чемпіонів

Чинний чемпіон італійської Серії A, Наполі, провів активну літню трансферну кампанію, після чого настав час заявляти футболістів на головний клубний турнір Старого Світу — Лігу чемпіонів УЄФА.
До переліку обраних Антоніо Конте потрапили наступні гравці:
Воротарі: Ваня Мілінкович-Савич, Алекс Мерет;
Захисники: Сем Беукема, Жуан Жесус, Матіас Олівера, Амір Ррахмані, Мігель Гутьєррес, Леонардо Спінаццола, Джованні Ді Лоренцо;
Півзахисники: Кевін Де Брюйне, Біллі Гілмор, Станіслав Лоботка, Андре-Франк Замбо Ангісса, Скотт Мактоміней, Еліф Елмас;
Нападники: Девід Нерес, Ноа Ланг, Расмус Гойлунн, Лоренцо Лукка, Маттео Політано.
Травмований нападник Ромелу Лукаку, а також новачок команди захисник Лука Маріануччі, за якого заплатили 9 млн євро Емполі, на додачу до виключеного через технічні причини Паскуале Маццоккі до заявки не потрапили.
Наполі в Лізі чемпіонів зіграє проти Манчестер Сіті, Спортінга, ПСВ, Айнтрахта, Карабаху, Бенфіки, Копенгагена та Челсі.