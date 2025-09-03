Црвена Звезда
1
Пафос
2
19 серпня
22:00
Ференцварош
1
Карабах
3
19 серпня
22:00
Рейнджерс
1
Брюгге
3
19 серпня
22:00
Фенербахче
0
Бенфіка
0
20 серпня
22:00
Базель
1
Копенгаген
1
20 серпня
22:00
Буде/Глімт
5
Штурм
0
20 серпня
22:00
Селтік
0
Кайрат
0
20 серпня
22:00
Кайрат
0
Селтік
0
26 серпня
19:45
Пафос
1
Црвена Звезда
1
26 серпня
22:00
Штурм
2
Буде/Глімт
1
26 серпня
22:00
Карабах
2
Ференцварош
3
27 серпня
19:45
Копенгаген
2
Базель
0
27 серпня
22:00
Брюгге
6
Рейнджерс
0
27 серпня
22:00
Бенфіка
1
Фенербахче
0
27 серпня
22:00
Атлетік Більбао
-
Арсенал
-
16 вересня
19:45
ПСВ
-
Юніон Сент-Жилуаз
-
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
-
Марсель
-
16 вересня
22:00
Бенфіка
-
Карабах
-
16 вересня
22:00
Ювентус
-
Боруссія Дортмунд
-
16 вересня
22:00
Тоттенгем
-
Вільярреал
-
16 вересня
22:00
Славія Прага
-
Буде/Глімт
-
17 вересня
19:45
Олімпіакос
-
Пафос
-
17 вересня
19:45
Баварія
-
Челсі
-
17 вересня
22:00
Аякс
-
Інтер
-
17 вересня
22:00
ПСЖ
-
Аталанта
-
17 вересня
22:00
Ліверпуль
-
Атлетіко Мадрид
-
17 вересня
22:00
Копенгаген
-
Баєр Леверкузен
-
18 вересня
19:45
Брюгге
-
Монако
-
18 вересня
19:45
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00

Одному з новачків Наполі не знайшлось місця в заявці на Лігу чемпіонів

03 вересня 2025

Лука Маріануччі, Getty Images

Але Расмус Гойлунн туди все ж таки потрапив.

Чинний чемпіон італійської Серії A, Наполі, провів активну літню трансферну кампанію, після чого настав час заявляти футболістів на головний клубний турнір Старого Світу — Лігу чемпіонів УЄФА.

До переліку обраних Антоніо Конте потрапили наступні гравці:

Воротарі: Ваня Мілінкович-Савич, Алекс Мерет;

Захисники: Сем Беукема, Жуан Жесус, Матіас Олівера, Амір Ррахмані, Мігель Гутьєррес, Леонардо Спінаццола, Джованні Ді Лоренцо;

Півзахисники: Кевін Де Брюйне, Біллі Гілмор, Станіслав Лоботка, Андре-Франк Замбо Ангісса, Скотт Мактоміней, Еліф Елмас;

Нападники: Девід Нерес, Ноа Ланг, Расмус Гойлунн, Лоренцо Лукка, Маттео Політано.

Травмований нападник Ромелу Лукаку, а також новачок команди захисник Лука Маріануччі, за якого заплатили 9 млн євро Емполі, на додачу до виключеного через технічні причини Паскуале Маццоккі до заявки не потрапили.

Наполі в Лізі чемпіонів зіграє проти Манчестер Сіті, Спортінга, ПСВ, Айнтрахта, Карабаху, Бенфіки, Копенгагена та Челсі.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

