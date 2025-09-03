Црвена Звезда
1
Пафос
2
19 серпня
22:00
Ференцварош
1
Карабах
3
19 серпня
22:00
Рейнджерс
1
Брюгге
3
19 серпня
22:00
Фенербахче
0
Бенфіка
0
20 серпня
22:00
Базель
1
Копенгаген
1
20 серпня
22:00
Буде/Глімт
5
Штурм
0
20 серпня
22:00
Селтік
0
Кайрат
0
20 серпня
22:00
Кайрат
0
Селтік
0
26 серпня
19:45
Пафос
1
Црвена Звезда
1
26 серпня
22:00
Штурм
2
Буде/Глімт
1
26 серпня
22:00
Карабах
2
Ференцварош
3
27 серпня
19:45
Копенгаген
2
Базель
0
27 серпня
22:00
Брюгге
6
Рейнджерс
0
27 серпня
22:00
Бенфіка
1
Фенербахче
0
27 серпня
22:00
Атлетік Більбао
-
Арсенал
-
16 вересня
19:45
ПСВ
-
Юніон Сент-Жилуаз
-
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
-
Марсель
-
16 вересня
22:00
Бенфіка
-
Карабах
-
16 вересня
22:00
Ювентус
-
Боруссія Дортмунд
-
16 вересня
22:00
Тоттенгем
-
Вільярреал
-
16 вересня
22:00
Славія Прага
-
Буде/Глімт
-
17 вересня
19:45
Олімпіакос
-
Пафос
-
17 вересня
19:45
Баварія
-
Челсі
-
17 вересня
22:00
Аякс
-
Інтер
-
17 вересня
22:00
ПСЖ
-
Аталанта
-
17 вересня
22:00
Ліверпуль
-
Атлетіко Мадрид
-
17 вересня
22:00
Копенгаген
-
Баєр Леверкузен
-
18 вересня
19:45
Брюгге
-
Монако
-
18 вересня
19:45
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00

Аталанта долучила Лукмана до заявки на Лігу чемпіонів

03 вересня 2025

Адемола Лукман, Getty Images

Гравця так і не продали влітку.

Бергамаська Аталанта цьогорічного трансферного вікна отримала чимало пропозицій щодо свого нігерійського нападника Адемоли Лукмана.

Утім, період переходів у провідних футбольних країнах Європи добіг до завершення, а 27-річний виконавець так нікуди й не перейшов.

При цьому сам Лукман уже встиг заявити, що у його виступах за "Богиню" поставлено крапку.

Проте, судячи з усього, у клубі цю заяву гравця всерйоз не сприймали, тож він опинився у фінальній заявці Аталанти на основний раунд Ліги чемпіонів УЄФА.

Воротарі: Карнесеккі, Россі, Спортьєлло;

Захисники: Аханор, Белланова, Джімсіті, Гін, Колашинац, Коссуну, Скальвіні, Дзаппакоста;

Півзахисники: Бернасконі, Брешіаніні, Де Рон, Едерсон, Муса, Пашалич, Самарджич, Залевські;

Нападники: Де Кетеларе, Крстович, Лукман, Мальдіні, Скамакка, Сулемана.

Травмований захисник Мітчел Баккер до цього переліку не потрапив.

У Лізі чемпіонів Аталанта зіграє проти ПСЖ, Брюгге, Славії Прага, Марселя, Айнтрахта, Челсі, Атлетіка та Юніона.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

