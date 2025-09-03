Аталанта долучила Лукмана до заявки на Лігу чемпіонів

Гравця так і не продали влітку.

Бергамаська Аталанта цьогорічного трансферного вікна отримала чимало пропозицій щодо свого нігерійського нападника Адемоли Лукмана.

Утім, період переходів у провідних футбольних країнах Європи добіг до завершення, а 27-річний виконавець так нікуди й не перейшов.

При цьому сам Лукман уже встиг заявити, що у його виступах за "Богиню" поставлено крапку.

Проте, судячи з усього, у клубі цю заяву гравця всерйоз не сприймали, тож він опинився у фінальній заявці Аталанти на основний раунд Ліги чемпіонів УЄФА.

Воротарі: Карнесеккі, Россі, Спортьєлло;

Захисники: Аханор, Белланова, Джімсіті, Гін, Колашинац, Коссуну, Скальвіні, Дзаппакоста;

Півзахисники: Бернасконі, Брешіаніні, Де Рон, Едерсон, Муса, Пашалич, Самарджич, Залевські;

Нападники: Де Кетеларе, Крстович, Лукман, Мальдіні, Скамакка, Сулемана.

Травмований захисник Мітчел Баккер до цього переліку не потрапив.

У Лізі чемпіонів Аталанта зіграє проти ПСЖ, Брюгге, Славії Прага, Марселя, Айнтрахта, Челсі, Атлетіка та Юніона.