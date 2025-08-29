Енріке — про жеребкування Ліги чемпіонів: Втрата очок стануть нормою для ПСЖ

Все як й в минулому сезоні.

Головний тренер чинних переможців Ліги чемпіонів ПСЖ Луїс Енріке прокоментував результат жеребкування загального етапу ЛЧ для своєї команди. Цитує іспанського фахівця L’Equipe.

"Вона така ж, як і в минулому. Чесно кажучи, щоб по-справжньому проаналізувати її, доведеться почекати до наступного року. І якщо у нас буде таке ж жеребкування, можливо, кнопка комп'ютера не працює.

Цей новий формат цікавий деяким командам, але у всіх 36 команд-учасниць різний календар. І це відіграє величезну роль у їхніх надіях потрапити до вісімки найкращих.

З нашим розкладом все буде як у минулому сезоні: поразки і втрата очок стануть нормою.

Я точно не знаю, яка в нас мета у цьому сезоні Ліги чемпіонів. Але з таким графіком... У минулому сезоні у нас вже був дуже хороший груповий етап з точки зору гри, але коли зустрічаєшся з командами такого рівня, розумієш, що будеш втрачати очки. Немає легких суперників.

Виграти п'ять матчів і зіграти внічию один раз, щоб потрапити до вісімки кращих – це складне завдання. Ми можемо це зробити, але це буде дуже складно. Наша мета – прагнути виграти Лігу чемпіонів", – сказав Енріке.

Нагадаємо, ПСЖ в загальному етапі ЛЧ зіграє проти Баварії, Барселони, Аталанти, Баєра, Тоттенгема, Спортінга Л, Ньюкасла та Атлетіка.