Аль-Хелаїфі про жеребкування ЛЧ: Барселона — великий клуб, як і ми. Усі чекають на матч

Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував результати жеребкування групового етапу ЛЧ та висловив очікування щодо протистояння з Барселоною.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі поділився враженнями після жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, яке визначило суперників парижан у новому сезоні.

Чинні переможці турніру зіграють удома проти Баварії, Аталанти, Тоттенгема та Ньюкасла, а на виїзді зустрінуться з Барселоною, Баєром, Спортінгом та Атлетіком.

"Це найкращий клубний турнір у світі. У ньому беруть участь усі найсильніші команди. Завжди складно, але ми йтимемо від матчу до матчу до самого кінця", — зазначив Аль-Хелаїфі в інтерв’ю Canal+.

Окремо президент ПСЖ прокоментував очікуваний поєдинок із Барселоною: "Барса? Ми не розмовляли з Луїсом Енріке. Усі з нетерпінням чекають цього матчу. Це буде прекрасне протистояння між двома великими клубами. Ми дуже поважаємо Барселону, це великий клуб. Ми теж великий клуб".

Він також підкреслив, що команда зосереджена на новому сезоні: "Ми забули про минулий рік і думаємо лише про цей. Упевненість без роботи — ніщо. Ми перемогли минулого сезону, але вже готуємося до нових викликів", підсумував функціонер.

Нагадаємо, перед жеребкуванням загального етапу Ліги чемпіонів у Монако колишній форвард збірної Швеції Златан Ібрагімович отримав почесну нагороду від президента УЄФА за видатні досягнення, футбольну майстерність та зразкові особисті якості.