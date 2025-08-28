Реал та Манчестер Сіті зустрінуться в Лізі чемпіонів п’ятий сезон поспіль

Жеребкування визначило чергове протистояння грандів, які за останні чотири роки зіграли вже вісім матчів.

У Монако відбулося жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів, за підсумками якого стало відомо, що Реал Мадрид вдома прийме Манчестер Сіті. Це буде вже п’ята поспіль зустріч команд у найпрестижнішому клубному турнірі Європи.

З сезону-2021/22 Реал і Манчестер Сіті зустрічалися між собою вже вісім разів — це найчастіше протистояння Ліги чемпіонів за цей період.

Цікаво, що мадридський клуб не програє Сіті вже чотири матчі поспіль. Востаннє команда Пепа Гвардіоли здобула перемогу над Реалом у півфіналі ЛЧ 2023 року, розгромивши суперника з рахунком 4:0.

