УЄФА змінить розклад матчів Ліги чемпіонів з сезону-2027/28 — The Athletic

Чергові зміни від УЄФА.

З сезону-2027/28 розіграш Ліги чемпіонів розпочинатиметься матчем за участю чинного переможця турніру. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, матч-відкриття проходитимеу вівторок, решта зустрічей першого туру – у середу та четвер.

Це нововведення затверджено UC3 — спільне підприємство УЄФА та Асоціації європейських клубів, в рамках тендеру на купівлю медіа-прав для п'яти найбільших ринків Європи – Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Іспанії – на період з 2027 по 2033 рік.

Раніше повідомлялося, що УЄФА може змінити формат кваліфікації чемпіонату світу та Європи.