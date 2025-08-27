Лаже: Трубін гратиме з Фенербахче

Українець пропустив минулий матч у чемпіонаті.

Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже підтвердив, що український воротар Анатолій Трубін повернеться у ворота на матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче.

"Я ставлюся до Самуеля Соареша як до будь-якого іншого гравця. Він на дуже високому рівні, і ми продовжуємо з ним працювати.

Мені очевидно: Трубін гратиме з Фенербахче, а Самуель гратиме, коли буде потрібно. Ми дуже впевнені в наших воротарях", — наводить слова Лаже прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Бенфіка – Фенербахче відбудеться сьогодні, 27 серпня, о 22:00. У першій грі було зафіксовано нічию — 0:0.