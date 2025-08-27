Роджерс: Гра була погана. Селтік заслужив не Лігу чемпіонів, а Лігу Європи

Наставник шотландської команди поділився своїми думками після гри з Кайратом.

Головний тренер Селтіка Брендан Роджерс прокоментував поразку своєї команди в раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Кайрата в серії післяматчевих пенальті.

"Саме ця гра була поганою. Ми повинні були перемагати в першій грі. Ми дуже сильно розчаровані. Шкода фанатів, які подолали стільки тисяч кілометрів і прийшли нас підтримати.

Значить, у цьому сезоні ми заслужили не Лігу чемпіонів, а Лігу Європи. Але для мене честь тренувати цих гравців, і ми будемо готуватися до наступного поєдинку. Вітаю Кайрат і бажаю успіхів у Лізі чемпіонів.

Це був непростий матч, але ми недостатньо виявили себе у спільному протистоянні. Мені нема в чому дорікнути гравцям, вони виглядали блискуче весь цей час.

У своєму чемпіонаті ми почали добре, але на цьому рівні, навіть з командами, які не мають належного рівня майстерності, все одно потрібно трохи більше витонченості і точності", — наводить слова Роджерса TNT Sports.

Нагадаємо, для Кайрата це перше в історії потрапляння до основного етапу Ліги чемпіонів.