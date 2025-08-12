Буяльський: Із Пафосом буде зовсім інша гра, порівняно з першим матчем

Півзахисник Динамо — про відновлення, важливість перемоги та умови матчу-відповіді відбору до Ліги чемпіонів.

У вівторок у Лімасолі визначиться, хто з двох суперників пройде до раунду плейофу кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший матч у Любліні завершився мінімальною перемогою Пафоса — 1:0, тож Динамо потрібно обов’язково перемагати, щоб зберегти шанс на вихід у груповий етап.

Центральний півзахисник "біло-синіх" Віталій Буяльський під час передматчевої пресконференції дав коментар напередодні вирішальної гри проти кіпрського колективу, розповівши про своє відновлення після травми та повернення до оптимальної форми:

“Дякую, почуваюся добре, можна сказати, що повертаюся до тієї форми, яка у мене була наприкінці збору. Думаю, усе буде добре”.

Важливість психологічного настрою команди після недавньої перемоги над Рухом Буяльський оцінив так:

“Кожна перемога важлива для психології команди. Впевнений, що ми як команда психологічно готові до завтрашньої гри. Буде зовсім інша гра, порівняно з нашим першим поєдинком у Польщі”.

На питання про складні погодні умови на Кіпрі (35 градусів тепла та висока вологість) півзахисник поділився лайфхаками, які використовує команда:

“Наші лікарі та медперсонал дають нам вітаміни. Люди, які вже багато пограли у футбол, говорять, що потрібно перед матчем пити якомога більше води. Усе це використовуватимемо на практиці".