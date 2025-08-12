Шовковський: Відсутність матчів у Пафоса? Звідки мені знати, дає це перевагу, чи ні?

Наставник Динамо — про ротацію, відновлення та очікування від матчу-відповіді Ліги чемпіонів із Пафосом.

У вівторок у Лімасолі визначиться, хто з двох суперників пройде до раунду плейофу кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший матч у Любліні завершився мінімальною перемогою Пафоса — 1:0, тож Динамо потрібно обов’язково перемагати, щоб зберегти шанс на вихід у груповий етап.

Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський дав коментар напередодні вирішальної гри проти кіпрського колективу.

“В нашій обоймі 27 футболістів, кожен з них готовий вийти на гру у будь-яку мить. Це дає нам можливість робити заміни та проводити ротацію, щоб використовувати усіх та готуватися до матчів у такому насиченому графіку. Щодо дороги, є так, як є, і щось змінити поки що не в наших силах.

Чи у Пафоса перевага через те, що він не грав на вихідних? Я не можу відповісти на це питання. Звідки мені знати, дає це перевагу, чи ні? Коли перебуваєш в ігровому ритмі – це одна справа, але з іншого боку, ти можеш спокійно готуватися до матчу, проводячи аналіз дій. Впевнений, завтрашня гра буде цікавою та дасть відповідь.

Ми маємо бути готовими до будь-якої тактики та вирішувати завдання, яке перед нами стоїть. Якою б не була тактика суперника, на поле виходять 11 гравців, які мають бути готові провести один з найкращих своїх матчів", — цитує слова Шовковського пресслужба Динамо.